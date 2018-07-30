MEB tarafından LGS tercih sonuçları yayınlandı! Kaç boş kontenjan kaldı?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler ve veliler MEB'in sitesine akın etti. MEB üzerinden sorgulananLGS tercih sonuçlarıyla beraber yerleşemeyen adaylar boş kalan LGS tercih sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte LGS sonuçları ve beraberinde yayınlanan istatistiki detaylar...

LGS tercih sonuçlarının yayınlanmasıyla, öğrenciler ve veliler lise hayatlarının nasıl şekilleneceğini merakla araştırmaya başladı. Daha önceki tarihlerde ilan edilen tarih olan 30 Temmuz’da LGS tercih sonuçları yayınlandı. LGS tercih sonuçları MEB'in sonuç sayfası olan sonuc.meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. İşte merak edilenler…

Tercihlerini tamamlayan öğrencilerin dört gözle bekledikleri LGS tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan MEB.gov.tr üzerinden yayınlandı. aberimizdeki link üzerinden LGS tercih sonuçlarını aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

197 BOŞ KONTENJAN KALDI

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecek öğrencilerin katıldığı LGS yerleştirme tercih sonuçlarını açıkladı.

Merkezi yerleştirmede 127 bin 283 öğrenci liseye yerleştirilirken, yerel yerleştirme ile 798 bin 926 adrese dayalı kayıt sistemiyle öğrenci okullara yerleştirildi.

Öğrencilerin yüzde 15'i İmam Hatip liselerine yerleştirildi.

Lise geçişte TEOG yerine gelen yeni sınav sistemi ilk kez bu yıl uygulanmıştı.

33 bin 964 aday birinci tercihlerine yerleştirildi.

Öğrenciler, hangi liseye kayıt hakkı kazandığını bakanlığın resmi sayfasından sorgulayabiliyor.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin veriler ise şöyle:

“Merkezi yerleştirme; toplam kontenjan 127 bin 480, boş kalan kontenjan 197, tercih yapan aday sayısı 437 bin 70, yerleşen aday sayısı 127 bin 283. Yerel yerleştirme; toplam kontenjan sayısı 1 milyon 141 bin 318, boş malan kontenjan 342 bin 392, tercih yapan aday sayısı 1 milyon 17 bin 891, yerleşen aday sayısı 798 bin 926, yerleşemeyen aday sayısı 91 bin 687.”