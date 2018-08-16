15 milyar dolar Katar

Türkiye'nin ekonomik olarak zorda olduğu bir anda Katar'dan gelen 15 milyar doların ekonomiye katkıda bulunması bekleniyor. Katar'dan gelen yatırım haberiyle birlikte dolar/TL 6 liranın altına geriledi. Son yıllarda Türkiye ile körfez sermayesi arasında yakın ilişkiler kuruluyor. Arap dünyasından Türkiye'ye gelen yatırımların başını Katarlılar çekiyor. İşte son yıllardaki Arap yatırımları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar emiri El-Temim ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda görüştü. Görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı. Araplar son olarak Türkiye’nin en önemli bankalarından Denizbank’ı satın almıştı. Katarlıların son yıllarda Türkiye’ye çok büyük bir ilgisi var.

Son olarak Denizbank’ın Sberbank’ın, Denizbank’taki hisselerinin Emirates NBD tarafından satın alınması gündem olmuştu. Peki son dönemde Araplar Türkiye’de hangi şirketleri satın aldı? Hangi şirketlerde ortaklıkları var? İşte detaylar…

DİGİTÜRK KATARLILARIN

TMSF’nin idaresinde olan Digiturk, Al-Jazeera’nin de sahibi olan Katarlı BeIN Media Grubu’na satıldı. Katarlı BeIN grubunun başkanı Fransa’nın ünlü takımı Paris Saint Germain’in sahibi Nasser Al-Khelaifi. Digiturk’ün ne kadar bir bedelle satışı için anlaşıldığı açıklanmadı.

BOYNER’İN YÜZDE 30’UNA ORTAKLAR

Lüks devi Valentino'nun da sahibi olan Katar merkezli Mayhoola for Investments fonu, Boyner Group’a 885 milyon liralık yatırım yaptı. Fon bu şekilde Boyner’in yüzde 30,7 hissesini almış oldu. Valentino'nun da sahibi olan “Mayhoola for Investments” konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’de moda ve perakende pazarına girmek konusunda çok istekliyiz. Boyner Grup’un bu amacımıza ulaşmak için en doğru yatırım olduğunu düşünüyoruz. Boyner markalarının Türkiye’de daha da büyümesini ve küresel pazarlara açılmasını görmek için sabırsızlanıyoruz” demişti.

FİNANSBANK QNB’YE SATILDI

Katarlılar, QNB ile Finansbank'ı 2.75 milyar Euro'ya satın aldı. O dönem QNB tarafından yapılan yazılı açıklamada, satın alma işleminin iki bankanın yönetim kurulu ve Yunanistan Finansal İstikrar Fonu tarafından onaylandığı ifade edilmişti.

ABANK DA KATARLILARIN

Commercial Bank of Qatar, 2013 yılında Abank'ın yüzde 71'ini 460 milyon dolara satın aldı. 2016 yılı sonunda da 224 milyon dolar daha ödeyerek ABank'ın tüm hisselerini satın aldı.

BMC’NİN YÜZDE 50’Sİ KATARLILARIN

1964 senesinde İzmir'de kurulan BMC’nin hisselerinin yüzde 50’lik bölümü Katarlılar tarafından satın alındı.

ALBARAKA’YA ORTAKLAR

Türkiye’de faizsiz bankacılık alanında hizmet veren Albaraka’nın yüzde 31.80’inin sahibi Suudi Saleh Abdullah Kamel.

ODEABANK LÜBNANLILARIN

Odeabank da Arapların yatırım yaptığı bankalardan biri. Lübnan merkezli Bank Audi Odeabank’In yüzde 73.66 hissesinin sahibi.

İSTİNYE BAYIRI ‘KATAR BAYIRI’ OLMUŞTU

İBB Meclisi’nin 2015 yılında Mart ayı toplantılarının son oturumuna cadde ve sokak isimleri değişikliği damgasını vurmuştu. İstanbul’da Sarıyer ilçe sınırları içinde kalan meşhur İstinye Bayırı Caddesi’nin ismi Katar Caddesi olmuştu. 3,5 kilometre uzunluğundaki İstanbul’un en önemli caddesi tartışmalar sonucu Katar Caddesi olarak değiştirilmişti.



100 MİLYON EUROLUK HEDİYE

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye’nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri’ye hediye etmişti.

Sevda Tepesi'nin ayrıcalıklı imar planının 2015 yılında mahkeme tarafından iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Peki ya Sevda Tepesi kimin? İstanbul Anadolu Yakası Küçüksu Mevkii'nde bulunan Sevda Tepesi'ni 1982 yılında şu an Suudi Arabistan Kralı olan Kral Abdullah 27 milyon dolara satın aldı. Krala tepeye imar için izin verilmişti.

