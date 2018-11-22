Altın fiyatlarında son dakika gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kurunun son günlerde düşmesi gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 209,00 liradan tamamladı. İşte 22 Kasım güncel altın fiyatları...

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? Bu soru vatandaşların ana gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 341,00 lira, Cumhuriyet altını 1.397,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 209,00 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

AA Finans Analisti İslam Memiş, gerileyen dolar kurunun altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu belirterek, “Altının gram fiyatı, yükseliş trendini sürdürebilmesi için teknik olarak 212 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Dolar kurunda beklediğimiz geri çekilmeler altının gram fiyatını baskılayabilir. Teknik olarak düşüşlerde 207 ve 205 lira seviyelerini takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacağını bildiren Memiş, ons altının 1.227 doların üzerinde kapanış yapması durumunda 1.237 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.207 dolara kadar gerileyebileceğini söyledi.

22 KASIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA