ABD’den Çin’e yeni davet

ABD Çin'den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne getireceği gümrük vergisiyle ticaret savaşını tırmandırmaya hazırlanırken, Başkan Donald Trump yönetiminin Çinli yetkilileri ticaret görüşmelerini yeniden başlatmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamayı yapan Beyaz Saray Ekonomik Konseyi başkanı Larry Kudlow, Fox Business televizyon kanalında yaptığı açıklamada Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üst düzey Çinli yetkililere davet gönderdiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Kudlow, “Çin hükümetindeki üst düzey kişilerin görüşmeler yapmak istediğini” belirten bazı konuşmalar ve bilgiler var. Çin konusunda takım lideri olan Bakan Mnuchin, bir davet çıkardı” dedi.

Konuya yakın iki isim, Mnuchin’in davetinin, önümüzdeki haftalarda yapılması istenen görüşmeler için, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in üst düzey ekonomi danışmanı olan Başbakan Yardımcısı Liu He de dahil olmak üzere Çinli mevkidaşlarına gönderildiğini söyledi.

Trump yönetimi, Çin’den ithal 200 milyar dolar değerinde ürüne yönelik gümrük vergisini yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Bu ürünler arasında çantalardan bisiklete ve mobilyaya kadar geniş bir yelpazeye yayılan tüketim malları ve internet teknoloji ürünleri yer alıyor. ABD görüşmelerinin gümrük vergilerini geciktirip geciktirmeyeceği belli değil.

Kudlow daha önce Beyaz Saray’ın dışındaki gazetecilere yaptığı başka bir açıklamada Beijing ile iletişimlerin “daha iyi olduğunu” söyledi ve bunu “olumlu bir şey” olarak gördüğünü ekledi.

Kudlow, “Çoğumuz, görüşmemek yerine görüşmenin daha iyi olduğunu ve Çin hükümetinin konuşmaya istekli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Trump yönetiminin Çin ile ek ticari görüşmeler yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, Kudlow, “Tabii ki, bazı olumlu sonuçlar üretmek için ciddi bir şekilde masaya geliyorlarsa, evet, elbette, aylardır istediğimiz şey” dedi.

Ancak Kudlow, “Hiçbir şey garanti etmiyorum” uyarısında da bulundu.

REUTERS