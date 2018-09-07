Alman Sanayi Birliği Türkiye’ye geliyor

Alman iş dünyası, TÜSİAD'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gidiyor. TÜSİAD Berlin Direktörü Üçok, Alman iş çevrelerinin Türkiye'deki ekonomik sıkıntılarla ilgili bilgi alacağını söyledi. Alman iş insanları Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüşecek. Almanya geçen sene Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı birinci en fazla ithalat yaptığı ikinci ülke idi.

Deutsche Welle Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre; Alman Sanayi Birliği’nden (BDI) bir heyet BDI Genel Sekreteri Joachim Lang başkanlığında, TÜSİAD’ın davetlisi olarak bu hafta Ankara ve İstanbul’da üst düzey temaslarda bulunacak. TÜSİAD Berlin Direktörü Alper Üçok, ziyaret sırasında Alman iş çevrelerinin Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar, hükümetin çözüm planları hakkında ilk elden bilgi alacağını, Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geleceklerini söyledi. Üçok, Alman hükümetinin doğrudan mali yardım dışında, farklı formüllerle Türkiye ekonomisine destek olabileceğini de ifade etti.

ERDOĞAN ALMANYA’YA GİDİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Berlin’e gidecek. Erdoğan bu ülkede temaslarda bulunacak. Erdoğan’ın Türk kökenli vatandaşlarla da bir araya gelmesi gündemde.



Ayrıca dün ve önceki gün Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye’deydi. Maas Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüştü.