Altın fiyatları bugün açılışta ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın fiyatı kaç TL?

Atın fiyatları bugünlerde yükselişi ile ilgi odağı haline geldi. 11 Eylül 2018 altın fiyatları belli oldu. Birikim yapmak isteyen vatandaşlar gram altın fiyatları bugün kaç lira sorusunun cevabını merak ediyor. Peki bugün altın kaç lira? İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün açılışta çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde...

11 Eylül salı günü altın fiyatları belli oldu. Altın kaç lira? Güncel altın fiyatları ne? Gram altın ne kadar oldu? İşte yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatları ne durumda sorusunun cevabı…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Çeyrek altın alış fiyatı 396,73 lira satış fiyatı 405,92 lira oldu

GRAM ALTIN AÇ TL?

Gram altın alış fiyatı 2048,75 lira, satış fiyatı 248,01 lira oldu

CUMHURİYET ALTININDA SON DURUM



Cumhuriyet altını 1.635,00 liradan alınırken 1.655,00 liradan satılıyor. Ayrıca 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir gün öncesine göre yüzde 0,12 artışla 248,50 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINA UZMANLAR NE DİYOR?

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem göreceğini tahmin ederek, “Gram altında yeni pozisyon almak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını bekleyeceğiz. Altının gram fiyatında bu hafta 227 lirayı destek, 257 lirayı ise direnç konumunda olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme, yurt dışında ise İngiltere’de sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

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ALTIN NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.