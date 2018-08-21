Antep fıstığı altın sezonunu yaşıyor

Fıstık hasadının başladığı Gaziantep ve Şanlıurfa’da rekoltenin yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürdü. Fıstık borsada 35 TL’den alıcı buluyor. Antep fıstığı rekoltesinin bu yıl tarihi rekoru yaşayacak şekilde yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, geçen yıl kilosu 80 TL’ye kadar çıkan kurutulmuş kabuklu Antep fıstığının fiyatının bu yıl düşeceği tahmin ediliyor.

Aydın Demir/SÖZCÜ

Antep fıstığının merkezlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da hasat bütün hızıyla devam ediyor. Geçen yıl fıstık rekoltesi 50 bin ton olarak gerçekleşirken, bu yıl rekoltenin 210 bin ton civarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Dalından toplanan kabuklu yaş fıstık tarlada 12.5 TL ile 13.5 TL arasından alıcı bulurken, kurutulmuş kabuklu fıstık, fıstık borsasında 35 TL'den alıcı buluyor. Ramazan Bayramı'nda kilosu 200 TL'ye kadar çıkan baklavalık iç fıstığın kilosu yeni hasat sezonun başlaması ile birlikte 120 TL'ye kadar geriledi.

ÇEREZ UCUZLAYACAK

Antep fıstığı rekoltesinin bu yıl tarihi rekoru yaşayacak şekilde yüksek olması üreticilerin yüzünü güldürürken, geçen yıl kilosu 80 TL'ye kadar çıkan kurutulmuş kabuklu Antep fıstığının fiyatının bu yıl düşeceği tahmin ediliyor. Ürün rekoltesinin yüksek gerçekleşmesinin çerezcilerde satılan fıstığın kilogram fiyatını da geri çekeceği belirtiliyor. Gaziantep, Şanlıurfa köylerinde üreticilerle yaptığımız görüşmelerde, üreticiler rekolte ve fıstık fiyatlarından memnun olduklarını belirtirken, hasadın eylül ortalarında tamamlanacağını söylediler. Gaziantep Merkez Boyluca Köyü'nden fıstık üreticisi Nedim Karayılan, “Bu yıl rekolte çok yüksek. Ağaçlarda daldan çok fıstık var. Ağaçlar neredeyse bu kadar yükü kaldıramayacak durumda. Üretici olarak bu yıl rekoltenin yüksek olmasından mutluyuz. Fıstık para da ediyor” dedi.

Gaziantep Yavuzeli İlçesi Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, çok verimli bir hasat sezonu yaşadıklarına dikkat çekerek, “Verim çok yüksek. Geçen yıl fıstık rekoltesi 50 bin ton olmuştu. Geçen yıl kötü bir sezon geçirdik. Fakat bu sene fıstık ağaçları meyve dolu. Çiftçilerimiz durumlarından memnunlar. Kurutulmuş kabuklu fıstık 35 TL'den alıcı buluyor. Bu rekolte sayesinde üreticilerimiz de ucuz fıstık yiyecek. Çerezci dükkanlarında işlenmiş fıstığın kilosunun 50 TL'ye kadar gerileyeceğini söyleyebilirim” diye konuştu.

BAKLAVAYA ZAM YAPILMAYACAK

FISTIKTA rekoltenin iyi durumda olduğunu söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Baklavacılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Çiftçi, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda baklavalık iç fıstığın kilogramı 200 TL'ye kadar çıkmıştı. Yeni mahsul fıstıkların piyasaya çıkması ile fiyatlar 105 TL'ye kadar geriledi. İşleme stopaj ve KDV eklendiğinde fıstığın baklavacıya geliş maliyeti 120 TL civarında olacak.

Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın ağzının tadı kaçmayacak. Baklavaya zam yapmayacağız” dedi. Türkiye Baklavacılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım ise, “Baklava sanayicileri olarak fıstık fiyatları 200 TL gibi bir fiyatta tavan yaptığında fedakarlıkta bulunarak baklavaya zam yapmadık. Aradaki zararı kendimiz karşıladık. Dolayısı ile bu bayramda da zam yapmayacağız. Yılsonuna kadar da zam yapmayı düşünmüyoruz. Şu anda kaliteli baklava 80-85 TL arasında satılıyor. Yılbaşına kadar bu sabit kalacak” diye konuştu.