‘Belirsizlik var ama umutsuz olmamalı’

Türkiye’nin duayen iş insanlarından Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Okan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan, yaşanan belirsizlikler nedeniyle yatırım ortamının olmadığını söyledi.

Her şeye rağmen Türkiye'nin umutsuz olmaması gerektiğini ifade eden Okan, finansman, hukuk sistemi ve dış ilişkilerin çözülmesi durumunda durumun düzeleceğini kaydetti. Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünü hatırlatan Okan, özellikle çevre ülkelerle olan ilişkilerin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Farklı sektörlerde yatırımlarının bulunduğunu ifade eden Okan, en sevdiği sektörün ise eğitim olduğunu belirtti. Hastanelerle birlikte eğitime şu ana kadar yaklaşık 400 milyon dolar harcadıklarını aktaran Okan, “Eğitim, holdingde en zor ama en zevkli iş alanımız. Önemli kurumlarda, önemli görevlere gelen mezunlarımızı görünce çok mutlu oluyorum” dedi.

RUSÇA VE ÇİNCE EĞİTİM

İş dünyasıyla iç içe bir eğitim programı yürüttüklerini anlatan Okan, öğrencilere geleceğin iş dünyasına yönelik olarak İngilizce'nin yanı sıra Arapça, Rusça ve Çince eğitmi de verdiklerini kaydetti. Dünyadaki en iyi eğitim sisteminin ABD'de olduğunu dile getiren Okan, oradaki üniversitelerin gelirlerinin yüzde 50-60'ını projelerden elde ettiklerini söyledi. Bu sisteme benzer çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Okan, yaklaşık 30 girişimci öğrencileri bulunduğunu ve bunlara 10 milyon TL civarında fon desteği sunduklarını aktardı.