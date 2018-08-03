Albayrak: Merkez Bankası’nın haklı çıktığı bir resim var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulunuyor. Albayrak, "Analist kadrosu insan kaynağı ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunuyor. Merkez Bankası'nın haklı çıktığı bir resim var." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak NTV’nin sorularını yanıtladı. İşte Albayrak’ın o açıklamaları:

Büyük resimde o ilişkiler rayına oturacak. Biz yeni dönemde atacağımız adımlara bakarken biz artık günlük politikalarla Türkiye'yi yönetmemiz lazım. Yapısal ekonomik dönüşüm açısından güçlü bir süreci başlattık, güçlü ekonomik yeni perspektifle birlikte çok farklı bir süreci ortaya koyacağız.

Kastım şu, güncel ve gündelik dalgalanmalarla yaşayan değil. Euro değer kaybetti 2.3 bu değil. Biz gündelik dalgalanmalarla değil, yapısal olarak güçlü dönüşüm. Cari değil yatırım manasında konuşuyoruz… Dengeli bir mali disiplin sürdüreceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir yapı ortaya çıkacak. OVP'ye baktığınızda bugüne kadar paydaşlarından çok boyutlu kesimlerin işin içinde olduğu sadece kalkınma maliye paydaşları değil akademinin ekonomistlerin de olduğu katkı ortaya koyarak gerçekçi ayakları yere basan bir OVP'den söz ediyoruz.;

TASARRUF GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Artık demin saydığım gibi katılımcı bir düzeyde yoğun bir çerçeveyi ortaya koymamız gerekiyor. Yeni ekonomi vizyonu resmini güçlü ortaya koymamız gerekiyor. Küresel dili ve dönüşümü doğru okuyan bu resmi plana doğru enjekte eden bir dili yakalaması gerekiyor.Çok net ve somut hedefler bu hedefleri destekleyecek politikaları ortaya koyması gerekiyor. Bunlar ortaya konursa uyum ortaya koymak gerekiyor. Bütçe ve kalkınma 5 yıllık plan birlikte yürüyor 5 yıllık OVP ve kalkınma gibi bir çalışma olacak. Kağıt kürek işleriyle yapılması gerekenler var. Mali disiplin bütçe disiplini ekonomik anlamda fiyat istikrarı. Kamu tarafıyla ilgili aldığımız kararlar tüm bakanlıklarla birebir yüzde 30'a kadar varan harcamalar için tasarruf süreci görüşmelerini başlattık.

ÖNÜMÜZDE CİDDİ BİR SÜREÇ VAR

Daha ciddi bir önümüzde süreç var. Finansal istikrarda boşluk bırakmayacağız. En basitinden kaynak çeşitliliği, Afrika'dayken 3.6 milyar dolarlık kredi paket açıklandı çok önemliydi bu. Sadece batı doğu üzerinde değil batıdan doğuya kaynak çeşitliliği sermaye piyasaları anlamında güçlü adımlar atacağız. Her geçen gün ortaya konan politikalar bunun ne kadar sağlam olduğunu ortaya koyacak. Bunun devam etmesi sadece kurdan dolayı değil. Uygulayacağımız ihracat odaklı büyüme programı içinde stratejik büyüme noktasında da bu konuda endişe taşımıyorum.

BDDK’NIN TEBLİĞİ ÖNEMLİ

Nüfus ve üretim, Türkiye 1.3, 1.5 trendi ile büyümenin bir ayağı sağlam. Türkiye 15-16 yıldır bunu koyuyor ortaya. BDDK'nın dünkü tebliği çok önemli. Cari harcamaların dengelenmesi için. Su ısındı soğudu diyoruz ya. Böyle değil. Türkiye hem mali disiplinden taviz vermeyecek hem de büyümeden. Güçlü bir temele oturtacak bunu.

Tarafgir konuşanlar için konuşmuyorum. Tek başına ahkam kesemezsiniz ekonomide. Bir netice ortaya konur. Borsa sabah böyle öğlen şöyle değil. Bütün bunları doğru şekilde okuyarak güçlü vizyonla uygulayıcı inandırıcı olarak ortaya koyacaksınız. Türkiye ekonomisi son 1.5 yıldır farklı muamelelere maruz kaldı. CDS doğru değil, gerçekçi değil. Bu kırılacak endişem yok.

‘BUNUN MAGAZİNİNİ YAPANLARI GÖRECEĞİZ’

2018 sonuna kadar güçlü adımlarla bunu konsolide edip bu 5 yılı ortaya koyacağız. Bunun magazinini yapanları da göreceğiz. Benim gibi düşünüyorsanız tamam düşünmüyorsanız değil. Böyle bir algı olmamalı. Her konuda herkesle mutabık kalamayabilirsiniz. Aynı düşünmediğiniz şeyler de olabilir. İktisadın yüzde 51'inden fazlası sosyolojidir. Merkez Bankası en güçlü şekilde birikime erişimi olan kurum. Analist kadrosu insan kaynağı ekonomiyle ilgili tespitlerde bulunuyor. OVP'deki kararları süreçler bunların etkisi bunların etkisi Merkez Bankası anında baktığında haklı çıktığı bir resim var.

HERKESİN BİR ÖDEVİ VAR

Temmuz'da enflasyon 0.55 oldu Merkez Bankası'nın haklı olduğu bir resim var. Diyor ki Merkez Bankası kararında biz burada para politikası dışında mali disiplini görmemiz lazım diyor. Herkesin bir ödevi var. Herkesin bir sorumluluğu var. Tüm bu çerçevede baktığımız zaman öncelikli enflasyon ve faiz düşüşü. Enflasyon ve faizin tekrar zapturapt altına alınıp 2019'da inşallah tek haneli enflasyon göreceğiz. 2018 sonunda birilerinin tahminleri gibi olmayacak düşecek. Çok somut adımlar atmaya başladık. Kamudan başlayarak cari harcama tasarruf adımlarını zaten görmeye devam edecek. Piyasanın ne zaman fiyatlanacağını söylemek doğru değil.

Eylül ayında program açıklandığında art niyetli olmayan şunu görecek. Hiçbir önceki OVP'ye benzemiyor. Çok daha güncel, ayakları yere basan olacak. Güçlü üretim var, sanayi üretimi var. Para politikası var. Maliye politikası var. Yapısal reformlar var.