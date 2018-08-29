Berat Albayrak’tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AVM'lerde döviz ile kira ödenmesinin, dövizle gayrimenkul satılmasının önüne geçmek için kısa sürede gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’un İran’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir yöneticisi ABD’de suçlu bulunan Halkbank’ın herhangi bir ceza almasını beklemediğini ifade etti.

Albayrak bu haftaki Fransa ziyaretinin dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada Katar ile yapılan anlaşmanın ardından kaynak çeşitliliğini geliştireceklerini ifade etti.

Albayrak, Halkbank’ın İran ile bağlantılı işlemlerin ABD’li hukuk firmaları tarafından incelendiğini hatırlatarak bankanın yaptırım kurallarını ihlal etmediğini belirtti ve şunu dedi:

“Biz Halkbank ile ilgili bir ceza beklemiyoruz. Zira böyle bir şey ABD’de artık hukuk sisteminin de tamamen siyasi endişelerle hizmet ettiğini ve Türkiye’ye karşı topyekun bir saldırının başlatıldığını düşündürür” dedi.

‘PORTFÖY VE KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNİ GELİŞTİRECEĞİZ’

Albayrak portföy ve kaynak çeşitliliğini “geliştirmek” istediklerini ifade ederek, “Bazı ülkelerle anlaşmalar imzaladık, bir kısmı devreye girecek. Katar’la ilgili bu hafta farklı girişler başladı. Önümüzdeki dönemde, yıllar sonra değil, günler, haftalar, aylar içerisinde portföy ve kaynak çeşitliliğini daha da geliştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ay ortasında Katar emiri ile Türkiye’ye 15 milyar dolar yatırım için anlaşma yapılırken, hükümet kaynakları bununla finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişinin sağlanacağını ifade etmişlerdi. Ayrıca Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takas anlaşması imzalandı.

DÖVİZLE KİRA İÇİN ÖNLEM

Albayrak alışveriş merkezleri ve gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için en kısa sürede adım atacaklarını ifade ederek, “Bir kısım kredi döviz riskiyle ilişkili olan portföyü ayıracak şekilde çalışıyoruz. Bunu en kısa zamanda meclise getireceğiz… Detayları hukuki süreçleri çalışılıyor şu an” dedi