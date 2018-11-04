Çiftçilerin borcu taksitlendirilsin teklifi

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Ağustos 2018 itibariyle kamu bankaları, özel bankalar ve Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden çiftçi borçlarının 110 milyara ulaştığını belirterek, “Çiftçilerimiz borç batağı içerisindedir. Ayrıca bankaların 3 milyar TL alacağı takiptedir. Üreticiler geliri artmadığından tarlalarını ipotek ederek kredi kullanmaktadırlar. İpotekli kredi kullanımında da ciddi artışlar söz konusudur” dedi.

Çiftçinin kredi borç faizlerinin silinerek taksitlendirilmesi yönünde kanun teklifi hazırlandı. Kanun teklifinde, tüm tarımsal borçların faizlerinin silinmesi, faiz ve gecikme zammı alınmadan geriye kalan anaparanın her yıl eşit taksitte 4 yılda (48 ay) ödenmesi istendi. Teklif yasalaşırsa, her yılın Ekim ayı sonu taksit ödemesi son günü olarak belirlenecek. Faizlerin silinmesi ve tarımsal borçların yapılandırılmasından doğacak gelir kayıpları ve görev zararlarının Hazine tarafından karşılanması öngörüldü.

Kanun teklifinin gerekçesinde, her ülkenin çiftçisine tarım desteği verdiği hatırlatıldı. Tarımsal üretimin diğer üretim dallarına göre risk ve belirsizleri barındırdığı hatırlatılarak, “Bu nedenle tarımsal üretim devlet tarafından izlenmeli ve planlanarak gelecekte olabilecek üretim dalgalanmaları önlenmelidir. Buradaki temel amaç tarımsal ürünlerin yani gıdanın bol, ucuz ve güvenilir olmasının devletin güvencesinde olmasıdır. Ancak, unutulmaması gereken bir konu da devletçe yürütülecek politikanın çiftçi merkezli olmasıdır. Çünkü üretimi yapacak olanlar çiftçilerdir” denildi.

BORÇ 1'DEN 110'A ÇIKTI

AKP iktidarları döneminde çiftçinin borcundaki artışa dikkat çeken CHP'li Gaytancıoğlu, “AKP döneminde, çiftçi hak ettiği desteği alamamış, AKP hükümeti çiftçiyi bankaların, aracı ve tefecilerin kucağına itmiştir. AKP iktidarının başladığı yıl olan 2002'de tarımsal nakit kredi kullanımı 1 milyar TL iken, 2018 yılı Ağustos ayı itibariyle sadece Bankaların ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kredi kullanımı toplamı 110 milyar TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca bankaların 3 milyar TL alacağı takiptedir. Bunun yanında 2,5 milyar TL'de gayri nakdi kredi kullanımı söz konusudur” dedi.

TEFECİLER İŞİN İÇİNE GİRDİ

Tarımsal kredilerin kullanımında ‘tefecilerin' karıştığı şöyle anlatıldı: “Bankacılık sektörü ile yapılan görüşmelerden tarımda kredi kullanımından daha acı bir tablonun olduğu da şifai olarak öğrenilmiştir. Adına aracı-tefeci denilen bazı kişilerin tarım piyasalarında ciddi anlamda bulunduğu hatta banka kredilerinden daha fazla kredi kullandırıldığı bilgisi edinilmiştir.”