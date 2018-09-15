Çocuklar ‘korsan’a emanet

Okullar pazartesi günü açılıyor. Milyonlarca öğrenci servis araçları ile yollara dökülecek. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği’nden Suat Sarı, sadece İstanbul’da 8 bin korsan okul servisi bulunduğunu söyledi.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Genel Başkan Yardımcısı Dr. Suat Sarı 40 bin okul servis aracının olduğu ülkemizde, yeterli denetim sağlanamaması sebebiyle araçların birçoğunun korsan olarak çalıştığını söyledi.

İstanbul'da mevcut 5 bin 250 okulda okuyan 3 milyon öğrencinin 20 bin okul servisi tarafından taşındığını vurgulayan Sarı “Bu araçların 8 bini korsan. Kreş servisleri araçlarında da aynı durum yaşanıyor” dedi. Belediyeler tarafından hazırlanan ‘Öğrenci ve personel servisi taşımacılığı yönergeleri'nin birçok yaptırımı barındırdığını, ancak gerek polis ve gerekse belediye zabıtasının bu kadar aracı denetlemesinin mümkün olmadığını kaydeden Sarı, okul servislerinin lisanslı bir sisteme geçmesi gerektiğini anlattı.

Sarı “Okul servis araçlarına getirilen 3 noktalı emniyet kemeri, koltuk oturma kontrol sensörleri ve araç içi kamera sistemleri uygulamasının bir yıl ertelenmesi, çocuklarımızın güvenliğini göz ardı etmek anlamı taşıyor” diye uyardı. Sarı şöyle devam etti:” Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği olarak, çocuklar servis araçlarından inerken aracın tepe lambalarının sürekli uyarı vermesini ve diğer araçların da bu esnada durmalarınının, çocuklarımızın trafik güvenliği için uygulanması gerektiğini öneriyoruz.”