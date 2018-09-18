Dolar ne kadar oldu? Dolar kurunda son durum…

Dolar kuru geçen haftaki düşüşün ardından hafta yükselişle başladı. Dolar/TL TCMB'nin geçen hafta beklentilerin üzerinde yaptığı 625 baz puanlık faiz artışı sonrası sert gerilese de gelen döviz talebi ve OVP öncesi dün yükseldiği 6.30 seviyesinin üzerinde hareketini sürdürüyor. Trump ve Çin arasındaki ticaret savaşları gelişmekte olan ülkelerde dolar kurunu etkiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB ve İş Bankası’na yönelik son açıklamalarının talihsiz bir zamana denk geldiğini ve OVP bekleyişinde olan piyasalarda negatif algı yarattığını söyleyen bir analist, “Diğer taraftan TCMB kararından sonra kurun gerilemesi halinde alım yapmak için bekleyen lokallerin döviz talebi de devam ediyor. TCMB’nin agresif faiz artırım yapacağı beklentisiyle yabancılar 6.5 civarında ciddi dolar satmıştı. Karar sonrası kurun 6 civarına gerilemesiyle birlikte yabancının kâr realizasyonunu görüyoruz” dedi.

Trump ve Çin arasındaki ticaret savaşları kaygılarının kısmen gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıdığını, Asya piyasalarında satıcılı seyir var olduğunu söyleyen aynı analist, “OVP’ye kadar piyasada bekle-gör havası var ancak yön kademe kademe yukarı görünüyor. Kurda 6.30 önemliydi bundan sonra TCMB kararından önceki seviyeler olan 6.40’lar önemli. Bu seviyenin de üzerine hareket devam ederse TCMB’nin faiz artırımı işe yaramadı algısı yaratır ki bu da daha fazla bozulmaya neden olabilir” dedi ve şöyle devam etti:

“OVP’de özellikle maliye tarafı ve sorunlu kredilerle ilgili kurtarma planları gündeme gelecek mi izlenecek. Piyasa daha realistik bir büyüme, kur tahmini ve enflasyon hedeflemesi görmek istiyor. Diğer taraftan yapılması planlanan projelerin akibeti ne olacak bunları izleyeceğiz.”

Erdoğan Cuma günü yaptığı bir konuşmada enflasyonun hiç bir kez TCMB’nin açıkladığı gibi gelişmediğini, tekrar tekrar revize edildiğini söyleyerek, TCMB’nin son faiz artırımına ilişkin, “Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an benim şahsen benim sabır safhamdır. Bu sabır da bir yere kadar” demişti.

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Öte yandan Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamada ise CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim kurulu üyelerinin ne iş yaptığına “bakılması” gerektiğini ifade ederek, “Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer” demişti.Piyasalar Perşembe günü açıklanacak olan Orta Vadeli Program’a (OVP) odaklanmış durumda. TCMB’nin kararı ardından OVP’den de etkili bir maliye politikası çıkması halinde TL’ye destek olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda OVP’de piyasaları ne kadar tatmin edecek, nasıl bir programın açıklanacağı izlenecek.Diğer taraftan makro ekonomik anlamda bozulmaların devam ettiği, ABD ile ilişkilerde olumlu bir safhaya geçilmediği dikkate alındığında haber akışına bağlı hareket eden TL’deki kırılganlık devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump Çin’den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne 24 Eylül’den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti ve Çin’in herhangi bir misilleme önlemi alması durumunda daha fazla ürüne gümrük vergisi getirme uyarısında bulundu.

Küresel piyasalar Beijing’in ABD’nin Çin’den ithal ürünlere yönelik gümrük vergisine vereceği tepkiyi beklerken, dolar hafif yükseldi. TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri ticaret savaşlarından da olumsuz etkileniyor.

PPK öncesi yüzde 20’nin üzerinde işlem gören 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri Cuma günü yüzde 18.34’e kadar geriledikten sonra son işlemde yüzde 18.64 oldu. Dün ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.06, valörde son işlemde yüzde 18.97 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise Cuma günü spot kapanışta yüzde 24.94 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta son işlemde yüzde 25.32 seviyesindeydi.

Hazine bugün 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

REUTERS