Dolar /TL ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Gelişmekte olan ülke para birimleri arasında son dönemde en kötü performansı gösteren TL pozitif tarafa geçerken, dolar/TL bu sabah 6.59 civarında, piyasalarda faiz artışı beklenen 13 Eylül'deki TCMB toplantısına odaklı seyir sürüyor. İdlib'in geleceği de piyasalar tarafından beklenirken ABD'den gelecek veriler de bugün önemli olacak.

TCMB’nin gelecek haftaki PPK toplantısında faiz artışı sinyali vermesi ardından TL son dönemdeki sert değer kaybına ara verirken, dolar/TL’de 6.60 civarında yatay seyir sürüyor.

Yurtiçinde bugün saat 1730’da Ağustos ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Tahran’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir zirveye katılacak. Toplantının ana gündem maddesini İdlib’deki gelişmelerin oluşturması bekleniyor.

Yurtdışında ise saat 1200’de Euro bölgesi GSYH, saat 15:30’da ABD tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik ücretler açıklanacak.

Dün saat 17:14’te 6.5758/6.5855 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:00’da 6.5799/6.6080 seviyesinden işlem görüyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 7.1130/7.1441, euro/TL 7.6310/7.6460 seviyesinde.

‘FAİZ BEKLENTİLERİ 400-500 PUAN SEVİYESİNDE’

Bugünün en önemli gündem maddesinin Tahran’daki zirve olacağını söyleyen bir bankacı, “Brunson davasındaki gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. TCMB’den faiz artış beklentileri giderek 400-500 baz puan seviyelerine gelmeye başladı. TL şu anda tutunmaya devam ediyor. Dolar/TL 6.50-6.75 bandında kalmaya devam edebilir” dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilimin yükile ilgili iddianameyi de hazırlayan soruşturma savcısının değişmesinin olumlu olabileceğini selmesine yol açan ev hapsindeki ABD vatandaşı rahip Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkili ancak bunun için bekleyip görmek gerektiğini kaydetti.

Haber kanalları dün akşamki haberlerinde İzmir Adliyesi’ndeki savcıların görevlerindeki değişiklikler kapsamında Brunson’ın soruşturmasını yürüten savcının görev yerinin değiştiğini belirtmişti.

Piyasalar yurtiçinde 13 Eylül’de yapılacak olan PPK toplantısına odaklı seyrini sürdürüyor. TL dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 47’nin üzerinde değer kaybederken, tüketici fiyatları Ağustos’ta yıllık bazda yüzde 17.9 ile 2003 bazlı serinin yeni zirvesine ulaştı. Enflasyon verisi ardından TCMB 13 Eylül’deki PPK toplantısında faiz artışı yapılacağı sinyali olarak algılanan bir açıklama yaparken, dolar/TL yüksek seviyelerde seyrini sürdürse de nispeten sakinleşmiş durumda.

TCMB’nin faiz artışına birçok analist kesin gözüyle bakarken, ne kadarlık artış yapılacağına yönelik belirsizlik halen endişe konusu. Analistler reel faizleri tekrar pozitif alana çekmek ve piyasalara güven telkin etmek için 1,000 baz puana varan oldukça yüklü faiz artırımı yapılması gerektiğine dikkat çekerken; buna karşılık TCMB’den daha temkinli bir faiz artışı bekleniyor.

Diğer taraftan piyasaların görü bu ay içine açıklanması beklenen OVP’de.

Tahvil piyasasında ise TCMB’den faiz artış beklentileri ardından 10 yıllık tahvil faizinde düşüş eğilimi devam ediyor.

Önceki gün yüzde 20.76 seviyesinden kapanan 8 Mart 2028 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün 59 baz puan gerilerken, spot kapanışta ortalama yüzde 20.51, valörde son işlemde yüzde 20.17 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 20.34 seviyesindeydi.

REUTERS