Elektrik sekiz ayda yüzde 12 zamlandı

Ocak ve ağustos arasında elektriğe yüzde 12 zam geldi. Yıllık 2 bin 150 kilovat elektrik tüketen bir evin vergiler hariç elektik maliyeti yıllık 885 lirada 991 liraya yükseldi. Derin dondurucu ise en çok elektrik tüketen demirbaş olarak liste başında yer alıyor.

Kurban Bayramı ile birlikte etlerin uzun süre saklamak isteyenler derin dondurucularda yer açtı. Ancak derin dondurucu evin en çok elektrik tüketen demirbaşı olma özelliğini taşıyor.

Ocak ayında hazırladığımız bir haber evdeki elektrikli eşyaların ne kadar elektrik tükettiğine bakmıştık. Elektrik dağıtım şirketinin kendi verilerine göre evde bulunan ve elektrikle çalışan eşyalar seçildiğinde aylık ve yıllık tüketim oranlarını veren bir sistem var. Bu sistemde ocak ayında seçtiğimiz eşyaların aynılarını bugün tekrar seçtiğimizde zammın yüzde 12 olduğu ortaya çıktı. Evlerde en çok elektrik tüketen eşya olan buzdolabı ve dondurucu ocak ayında aylık 27 lira 68 kuruş tüketirken bu ay bu rakam 30 lira 99 kuruşa çıktı. Yıl boyu fişten çıkmayan buzdolabının ocak ayında yıllık yalın tüketimi 332 lira iken gelen zamlarla birlikte 371 lira oldu.

CEP TELEFONU 250 LİRAYA ŞARJ OLUYOR

Elektrik fiyatlarına gelen zamdan sonra vatandaş buradan da tasarruf etmenin yöntemini arıyor. Ortalama bir evde 10'a yakın elektrikli alet bulunuyor. Buzdolabı ve yeni nesil televizyonlar evde en çok elektrik tüketen cihazlar olurken en düşük tüketim ise az kullanılan saç kurutma makinesi ve aspiratörde… Çok göze batmayan cep telefonu sadece şarj olurken ocak ayında yıllık 50 lira elektrik tüketirken zamlarla birlikte 52 liralık tüketim yapmaya başladı. Üç cep telefonu şarj eden bir aile yıllık 156 lira sadece prizdeki telefon için dağıtım şirketine ödeme yapıyor. Vergiler de eklendiğinde 250 lira sadece telefon şarjı için harcanıyor.