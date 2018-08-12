Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün verilecek? 1000 TL kurban bayramı ikramiyesi bu hafta hesaplarda olacak!

Bayram öncesi geçim sıkıntısı çekmek istemeyen emekliler ilgiyle bayram ikramiyeleri ve emekli maaşlarına dair detayları araştırıyor. Emekliler, Kurban Bayramı’ndan önce hem ikramiyesini hem de maaşını alacak. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos’ta ödenecek. Peki kimler bayram ikramiyesi alabilecek?

Bayram öncesi emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bekleyen emekliler geri sayıma başladı. Bayram öncesi yatması beklenen emekli maaşlarının hangi tarihte yatacağı kesin olmasa da bayramın denk geldiği tarih itibariyle bazı tahminler bulunuyor. Emekli maaşlarından önce bayram ikramiyelerinin yatırılacağı açıklandı. İşte açıklanan tarihler…

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİ HANGİ GÜN ÖDENECEK?

Bayrama hazırlıkta vatandaşa kolaylık olması için ödemenin 16 Ağustos'ta yapılması yüksek ihtimal. Emekliye bayramdan önce sadece ikramiye değil maaşı da ödenecek. Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta emekli ikramiye ödemesini alması bekleniyor.

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AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAYRAM İKRAMİYESİNDE TOPLAM TUTARI AÇIKLADI

Bakan Zehra Zümrüt, yaptığı yazılı açıklamasında Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamasında, “Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz” diyen Bakan Zümrüt, şu ifadelere yer verdi: “Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir.

Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.”

Açıklamada, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceği bildirildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ KİMLERE VERİLECEK?

Bakanlar Kurulu kararı ile geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye verilmişti. Buna göre Kurban Bayramı'nda emeklilere bin lira ikramiye daha verilecek. Bayram ikramiyesinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri yararlanacak. Emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak henüz bir açıklama yapılmadı ancak Ağustos ayında bayramdan önce yatması bekleniyor.

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