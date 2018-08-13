Erdoğan’dan piyasayı rahatlatan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sermaye kontrolüne ilişkin açıklamaları piyasayı rahatlattı. Erdoğan 10. Büyükelçiler Konferansı'nda, "Sermayeye el koymak diyorlar, sen benim hafıza kaydımı nereden okuyorsun, bunlar falcı mı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunun ekonomi içinde makul seviyesi ne ise en kısa zamanda oraya oturacağını belirterek, “Serbest piyasa ekonomisi kurallarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Biz bu oyunu gördük ve duruşumuzdan taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ederek tavrımızı ortaya koyduk.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Büyükelçiler Konferasında yaptığı konuşmada, “C planı” gibi teorilerin ortaya atıldığını belirterek, “‘Sermayeye el koymak diyorlar, sen benim hafıza kaydımı nereden okuyorsun, bunlar falcı mı, böyle bir şey mi açıkladık, bunlar gerçekten ihanet şebekesi. Bu spekülasyonları yapanlar bedelini ödeyecekler.” diye konuştu.

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