Fed faiz kararını bugün açıklayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 yılının son toplantısını bu akşam gerçekleştirecek. Fed'in toplantı sonrası faizleri artırması bekleniyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump hafta başından bu yana sosyal medya hesabı üzerinden Fed'e seslenerek faiz artışı yapmaması konusunda uyarıyor. Fed'in Trump'ın söylemlerine rağmen faiz artırıp artırmayacağı bu akşam saat 22.00'da belli olacak.

ABD Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Türkiye saati ile 22.00’da açıklanması beklenen kararda Fed’in faizleri 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sona erecek toplantısında faiz oranlarını artırması, ancak gelecek yıl öngördüğü faiz artışlarının sayısını azaltması bekleniyor.

Fed piyasalardaki oynaklık ve resesyon kaygıları nedeniyle para politikasında sıkılaştırma sürecini daha erken sonlandıracağının sinyalini de verebilir.

DOKUZUNCU ARTIŞ GELEBİLİR

Fed iki gün süren yılın son politika toplantısının ardından kararını bugün TSİ 2200’da açıklayacak. Fed Başkanı Jerome Powell karar açıklandıktan yarım saat sonra basın toplantısı düzenleyecek.

Yatırımcılar Fed’in faiz oranlarını 25 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına yükseltmesini bekliyorlar. Fed böylece yılın dördüncü ve Aralık 2015’te başlayan sıkılaştırma döngüsünün dokuzuncu faiz artırımı yapmış olacak.

Fed’in faiz artırma kararı Beyaz Saray’ı kızdırabilir. ABD Başkan Donald Trump, ekonomiyi canlandırmaya yönelik çabalarını faizleri artırarak zayıflattığı gerekçesiyle bu yıl Fed’i defalarca eleştirdi. Trump dün de Fed politika yapıcılarını “başka bir hata yapmamaları” konusunda uyardı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLANDAN DAHA HIZLI BÜYÜYOR

Fed para politikasını ABD ekonomisine verdiği parasal desteği azaltmak için sıkılaştırıyor. Fed yetkililerinin değerlendirmelerine göre ABD ekonomisi şu anda sürdürülebilir olandan çok daha hızlı büyüyor.

Ancak petrol fiyatları gerilediği, Avrupa ve Çin’de ekonomik büyümenin ivme kaybettiği ve Trump yönetiminin 1.5 trilyon dolarlık vergi indirim paketinin getirdiği mali desteğin gücünü yitirdiği göz önüne alındığında Fed yetkilileri faiz artırım planlarından geri adım atabilirler.

Fed son tahminlerine göre gelecek yıl üç defa faiz artırımı öngörüyor. Ekonomistlere göre Fed’in para politikası kararı ile birlikte açıklayacağı yeni ekonomik tahminler, iki faiz artırımının daha olası olduğunu ortaya koyabilir. Vadeli işlem piyasasında ise Fed’in bir artırım bile yapamayacağı fiyatlanıyor.

“BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ”

Northern Trust’ta baş ekonomist olan Carl Tannenbaum, “Bir dönüm noktasındasınız. Büyümenin yavaşladığını görüyorsunuz ve mali teşviklerin sona ermesinden sonra büyüme düzeyinin ne olacağını bilmiyorsunuz. Bu yüzden sıfır, bir veya daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olup olmadığını bilmiyorlar” dedi.

Bugün beklenen faiz artırımıyla faiz oranlarının Fed’in sağlıklı bir ekonomi için “nötr” olarak tanımladıği geniş aralığa yaklaşmasıyla birlikte politika yapıcılar gelecekteki faiz kararlarının yeni ekonomik verilere dayanacağını vurgulayabilirler.

Bu noktada ekonomistler, Fed’in karar metninde politika faizinde artırımların devam edeceğine atıfta bulunan “kademeli artırım” ifadesinin değiştirebileceğini veya metinden çıkarabileceğini tahmin ediyorlar.

Bu ifadenin metinden çıkarılması Fed tarafından 2007-2009 yıllarındaki finansal kriz ve resesyondan sonra piyasa beklentilerini yönetmek için kullanılan ileriye dönük yönlendirmenin önemini bir adım daha yitireceğine işaret edecek.

Standish Mellon Asset Management baş ekonomisti Vincent Reinhart, “Bundan sonra bütün kararların verilere bakılarak alınacağını söyleyecekleri bir eşiğe ulaşmak istiyorlar” dedi.

TRUMP SOSYAL MEDYADAN FED’E SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta başından bu yana sosyal medya üzerinden faiz karşıtı söylemlerde bulunuyor. Fed’in faizi artırmaması yönünde görüş bildiren ABD Başkanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Doların güçlü, neredeyse sıfır enflasyonun olduğu ve dünyanın çalkalandığı, Paris'in yandığı, Çin'in kötü durumda olduğu bir dönemde Fed'in yeni faiz artırımına gitmeyi değerlendirmesi bile inanılmaz” ifadelerini kullanmıştı.

Trump dün yine sosyal medya hesabı üzerinden Fed’e bir mesaj yolladı. Fed yetkililerine seslenen Trump, “Umarım Fed'deki insanlar bir başka hata yapmadan önce Wall Street Journal'daki yazıyı okurlar. Piyasanın likiditeye hali hazırda olduğundan daha sıkışık hale gelmesine imkan vermeyin. Piyasayı hissedin, sadece anlamsız rakamlara bakmayın. İyi şanslar” paylaşımında bulundu.