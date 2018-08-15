Tekstilcilerden para politikası ve önlem vurgusu

Dövizle ve yurt dışı ile ticari ilişkileri çok fazla olan Türk hazırgiyim endüstrisi, son dönemde sert şekilde yükselen kurların bir an önce istikrara kavuşması için sıkı para politikasına geçilmesi; bunun yanı sıra iç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler de dahil bir dizi aksiyon alınması çağrısı yaptı.

Hazırgiyim ihracatçısı 5 birlik ile 11 sektörel dernek, kurdaki yükselişe karşı “Üretim İhracat-Birlik Deklarasyonu” açıkladı.

Ekonominin iç dengelerden kaynaklanan birtakım sorunları olabileceği, ancak kurların geldiği noktanın sadece iç dinamiklerle ile izah edilemeyeceği vurgulanan deklarasyonda, “Reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı. Piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı” denildi.

Reel ekonominin bu dönemi en az hasarla atlatabilmesi ve kalıcı etki oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması istenen deklarasyonda, beklenti ve talepler şöyle sıralandı:

1) Döviz kurlarının bir an önce istikrara kavuşabilmesi için sıkı para politikasına geçilmeli

2) İç piyasada dövizle ticareti sınırlayacak önlemler en kısa sürede yürürlüğe konulmalı, mal ve hizmet ticareti ile kiralamalarda TL teşvik edilmeli

3) Önceki yıllarda döviz ile kiralama yapıp bugün borcunu yüksek kur nedeni ile ödeyemeyenlerin cezasız erken tahliyesi sağlanmalı

4) Döviz kredisi kullanan ihracatçıların üzerinde oluşan kur baskısını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapılmalı

5) Reel sektörün üretim kapasitesi korunmalı; piyasalara verilecek güven ile mevcut durum fırsata çevrilmeli, yatırımlar hızlandırılmalı ve üretim arttırılmalı

6) Hazırgiyim ihracatımızın yüzde 72’sini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkiler yeni bir üyelik perspektifi çerçevesinde olumlu bir zemine kavuşturulmalı

7) Başta hazır giyim ve konfeksiyon olmak üzere tüm sektörlerde yapısal dönüşüm tamamlanmalı

8) Çeşitli nedenlerle ertelenmek durumunda kalan ekonomik reformlar, fırtınanın dinmesinin ardından hızla hazırlanarak uygulamaya geçirilmeli

9) Eğitim alt yapısı ekonomik dönüşümü gerçekleştirecek donanımda insan gücünü yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırılmalı

REUTERS