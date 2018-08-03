İmar barışına düşük faizli kredi

İmar barışı için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi verecek. Faiz oranı yüzde 1,33'ten başlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen İmar Barışı projesi için 3 kamu bankası düşük faizli kredi verecek.

Başvuruların 8 Haziran’da başladığı İmar Barışı için Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank düşük faizli kredi verecek. Üç kamu bankası tarafından verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde ise 1,48, 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak.

Uygulama 6 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. İmar Barışı için 31 Ekim 2018 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara başvuru yapılabilecek.

İHA