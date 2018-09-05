Sosyal Güvenlik Kanunu’na göre çalışan herkes, hangi meslek grubundan olursa olsun işsizlik maaşından faydalanabilme hakkında sahip. Peki, işsizlik maaşı kaç kez alınabilir? Merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

İşsizlik maaşı vatandaşların işsizlik süreci boyunca mağdur olmamaları hayatlarını devam ettirebilmeleri adına devletin sağladığı önemli hizmetlerden biridir. İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşlar işsizlik maaşından yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. İşsizlik maaşı alabilmek için şartlar nelerdir? İşsizlik maaşı kaç kez alınabilir? Hepsi ve daha fazlası tüm detayları ile haberimizde…

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik ödeneği; kanunun öngördüğü şartlara sahip olarak işten ayrılan işçiye ödenen bir maaştır. İşsizlik maaşı hem sigortalılık süresi hem de işten ayrılma biçimi bakımından özel şartlara tabidir. Bu şartlardan ilki, işçinin belirli bir sigorta prim gününe sahip olmasıdır. Buna göre; işçi işten ayrıldığı günden önceki 120 günün tamamında sigortalı olmalı ve ayrıca işten ayrıldığı tarihten geriye doğru gidildiğinde son üç yılda en az 600 gün primi olmalıdır.

İkinci şart ise işçinin işten ayrılış şekliyle ilgilidir. İşçinin ya haklı bir nedenle işten ayrılmış olması ya da işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda örneğin istifa eden bir işçinin ya da işyerinden haklı bir gerekçeyle işten çıkarılan işçi işsizlik maaşı alamaz.

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İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ KEZ ALINIR?

5510 sayılı Kanununun 4/1-a (SSK) kapsamında olanlardan bir işveren bağlı olarak çalışan sigortalılar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalılar (Örneğin,Banka Çalışanları) işsizlik sigortası kapsamındadır.İşsizlik maaşına hak kazanmanın şartları ve ne kadar süre ile işsizlik maaşı alınacağı bellidir. Buna göre, İşten ayrılmadan önceki son 3 yıl içinde;

a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı verilir.

İşsizlik maaşının 2 defa, 3 defa ya da pekçok kez alınmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bunun için unutulmaması gereken noktalardan biri, kişinin işsizlik maaşı alma süresinin bitmesinin ardından tekrar işsizlik maaşından yararlanma şartlarına haiz olması gerektiğidir.

İşsizlik maaşından yararlanma şartı 3 yıl içinde en az 600 gün çalışma olduğuna göre, kişi ilk defa işsizlik maaşı aldıktan sonra, ikinci defa işsizlik maaşı alabilmek için tekrar 600 gün çalışmalıdır.



İŞSİZLİK MAAŞINI NE KADAR SÜREYLE ALABİLİRSİNİZ?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay),

900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay)

ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.

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