İşte uygulamalarını dünyanın indirdiği Türkler

Apple’ın 2008’de App Store’u açması uygulama geliştiricilerinin her yerde akıllı telefonlarda çalışabilecek uygulamalar yazmaları için bir yol açtı. Dünya çapında bir fenomen haline gelen uygulama ekonomisinde başarılı Türk girişimciler de var.

Apple App Store’da en fazla rağbet gören Türk uygulamaları derledi.

Yemek Sepeti Kurucusu ve CEO'su Nevzat Aydın Yemeksepeti’nin App Store’da 4 milyon kullanıcısı olduğunu söylüyor. Aydın, “Kullanıcılarımızın karınlarını en hızlı ve kolay şekilde doyurabilmesi için tasarladığımız uygulamamız çok kısa bir sürede milyonlarca insanla buluştu. An itibariyle App Store'daki 4 milyon kullanıcımızla sipariş bazında her geçen seneye göre yüzde 55'in üzerinde büyüyoruz. App Store ortalama paket tutarı en yüksek kanal ve dönüşüm oranı en iyi platform olma özelliğiyle kullanıcılarımıza benzersiz bir deneyim sunmamızı sağlıyor. Kullanıcı odaklı hizmetlerimizi her an en üst seviyede tutmayı önemseyen bir şirket olarak Apple ekosisteminin bir parçası olmak mutluluk verici” diyor.

Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek

Türkiye'den Dünya'ya açılan mobil uygulama geliştiricileri de dikkat çekiyor. Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek, “Tüm Dünya'da milyonların severek oynadığı Paramanya oyunumuzu Türkiye'ye açtığımızda, açılışının ilk gününden itibaren 2 ay boyunca aralıksız olarak ‘En Çok İndirilenler' kategorisinde yer almıştı. Vizyonumuz tüm dünyaya eğlenceli oyunlarımız ile keyifli anlar yaşatmak. App Store olmasaydı, MARVEL Future Fight gibi bir oyunun tüm dünyada oyuncular ile buluşması yıllar alacaktı, belki de imkansız olacaktı. Oysa bugün tüm dünyada milyonlarca oyuncu App Store üzerinden rahatlıkla erişip eğlenebiliyorlar” diyor.

Apperto'nun kurucu ortakları Sarp Erdağ ve Çağatay Kaptanoğlu

Videorama ve Typorama'nın geliştiricisi Apperto'nun kurucu ortakları Sarp Erdağ ve Çağatay Kaptanoğlu ise uygulama marketindeki başarılarını şu sözlerle anlatıyor:

İlk başarımızı, 2015 Nisan ayında piyasaya sürdüğümüz Typorama adlı, “kolay görsel hazırlama uygulaması” ile elde ettik. Ürünümüzü geliştirirken Apple'ın kaliteli tasarımları olan, inovatif ürünleri her zaman desteklediğini biliyorduk ve beklediğimiz gerçekleşti. İlk feature sonucu tek günde, tüm dünyada 200.000'i aşkın indirmeye ulaştık.

Bu günden sonra da App Store'un dünyanın neresinde olursa olsun, kaliteli ve yaratıcı işler yapan her yazılım geliştirici için inanılmaz fırsatlar barındıran bir platform olduğuna daha da çok inandık ve tutkumuz her geçen gün arttı. Ürünlerimiz devam eden süreçte TIME dergisi, Popular Science, TechCrunch, İngiltere'deki The Guardian gazetesi, Enterpreneur magazine, CNet ve benzeri onlarca farklı yazılı ve online dergi ve gazetede incelendi. Videorama, 40'ı aşkın ülkede App Store'da “Günün Uygulaması” seçildi. Toplamda 8 milyonu aşkın indirme sayısına ulaştık ve ürünlerimiz her ay 1 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Biliyoruz ki, App Store, yenilenen arayüzü ile de birlikte, milyarlarca insanın hayatlarını kolaylaştıracak araçlara daha kolay ulaşmasını sağlıyor.

He2 Apps Kurucu Ortakları ve Kelimelik oyunu geliştiricileri Deniz ve Neslihan Aydınoğlu

He2 Apps Kurucu Ortakları ve Kelimelik oyunu geliştiricileri Deniz ve Neslihan Aydınoğlu, ” Kelimelik oyunumuz App Store üzerinde yayınlanalı neredeyse 6 yıl oldu. Bu sürede oyunumuz 12 milyon kişiye ulaştı ve kendi oyunlarımızı geliştirdiğimiz işimizi kurma hayalimizi gerçeğe dönüştü” diyor.

Fitwell'in kurucusu ve CEO'su Barış Özaydınlı

Kişisel sağlıklı beslenme ve fitness uygulaması Fitwell'in kurucusu ve CEO'su Barış Özaydınlı, “İnsanları sağlık ve fitness yolculuklarında özgürleştirmek hayaliyle yarattığımız Fitwell iPhone ve AppStore sayesinde kısa sürede dünyanın 212 ülkesinde milyonlarca insanın kullandığı bir uygulama haline geldi. Birçok kullanıcımızın hayatının olumlu olarak değiştiğini görmek bizi daha iyisini yapmak için heyecanlandırıyor” ifadelerini kullanıyor.

Otsimo Kurucu Ortağı ve CEO'su Zafer Elcik

Engelli çocukları sosyal hayata katabilmek için temel becerileri öğreten Otsimo farklı ülkelerdeki otistik çocuklara da ulaşıyor

Otsimo Kurucu Ortağı ve CEO'su Zafer Elcik şöyle konuştu:

Otsimo’yu ilk kez çocuklarla buluşturmaya karar verdiğimizde bunu iOS’de ve App Store ekibiyle yapmak istediğimize emindik. Lansmanını App Store üzerinden yaptıktan sonra hayalimizin ötesinde farklı ülkelerden onlarca çocuğa ulaştık. Şu an dünya çapında 70.000’den fazla çocuğa özel eğitim uygulamaları ulaştırıyoruz. Çocukların bir çoğu uygulamamız sayesinde okuma-yazma, iletişim, sosyal hayat gibi temel becerileri öğreniyorlar.

Faladdin'in Kurucu ortakları Sertaç Taşdelen & Kaya Diker

Teknolojinin insan bilincinin uzantısı olduğu, akıllı cihazların bir uzvumuza dönüştüğü bu çağda, Faladdin uygulaması, dünyanın bir çok ülkesinde milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Türkiye'den dünyaya ulaşan başarılı sosyal medya uygulamaları da var

Scorp ve WHO yaratıcısı Scorp Inc.’in CEO ve Kurucu Ortağı Sercan Işık

Scorp ve WHO yaratıcısı Scorp Inc.’in CEO ve Kurucu Ortağı Sercan Işık, “App Store sayesinde tüm dünyada milyonlarca kişiyi Scorp ve WHO uygulamaları aracılığıyla birbirine bağlamak bizim için gerçekten gurur verici. Her türlü konudan 30 milyondan fazla videoya sahip Scorp ve gerçek zamanlı olarak canlı canlı harika insanlarla tanışma olanağı sağlayan WHO, App Store'daki yüzümüz.” dedi.

Voscreen Kurucusu Deniz Dündar

Voscreen Kurucusu Deniz Dündar şöyle konuştu: Voscreen olarak kullanıcılarımıza ilk App Store aracılığıyla merhaba dedik. İlk kullanıcı yorumlarını okurken heyecanlıydık. O günden bugüne eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayan İngilizce öğrenme uygulamamız yaklaşık 3 milyon kişiye ulaştı. Bu süreçte App Store yaygın erişim ve geri bildirim kanallarıyla kullanıcı deneyimlerini iyileştirmemiz ve 70’den fazla ülkeye ulaşabilmemiz adına başarımızda büyük katkı ve pay sahibi oldu.