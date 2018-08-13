Kapalıçarşı’da son durum

Kapalıçarşı'da kur fiyatının çok oynak olmasından dolayı döviz bürolarının bazıları işlem yapmayı bıraktı. Tabelalar kapandı. Sabah erken saatlerde altın bozdurmak için gelen vatandaşa esnaf öğleden sonra gelmesini söylüyor.

Dolar dün akşam 7 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası’ndan art arda müdahaleler geldi. Kur 6.44 seviyelerine kadar geriledikten sonra 6.81’li seviyelerde dalgalanıyor. Son dönemde kur fiyatlarında yaşanan oynaklık nedeniyle Kapalıçarşı’da bulunan döviz büroları tahta kapatıyor. Bu sabah da Kapalıçarşı’da durum aynıydı. Bazı bürolar günlük işlemlerine devam ederken bazıları döviz alırken satış yapmadı.

Vatandaş elindeki altını bozdurmak için Kapalıçarşı’ya geliyor ancak esnafta nakit yok. Gram fiyatı 266 liraya dayanan altında alış ise 258 lira seviyelerinde. Sabah erken saatlerde altın bozdurmak için gelen vatandaşa esnaf öğleden sonra gelmesini söylüyor. Sipahi Kuyumculuk yetkilisi Kemal Erol, “Çarşıda para yok. Esnaf öğleden sonrayı bekliyor. Elimizde para yok. Merkez Bankası’nın piyasaya para sürmesini bekliyoruz. Bir hafta olmadan gram altın 60 lira artış gördü” dedi.

MERKEZ BANKASI 10 MADDE AÇIKLADI

Merkez Bankası toplam 10 maddelik Türk Lirası ve döviz likiditesinde uygulayacağı yeni kuralları açıkladı. Bu kurallara göre bankalara nakit akışının kuvvetlendirilmesi için Merkez Bankası önlemler aldı. Bir ay vadede döviz depo imkanından faydalanmanın önü açıldı.