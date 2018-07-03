Temmuz ayı zam oranı belli oldu! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Altı aylık enflasyon rakamı yüzde 9,17 oldu. Emekli maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz zammı ile beraber emekli maaşı ne kadar oldu? İşte memura yansıyacak zam oranı ve derecesine göre memur maaşları...

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. Memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam oranı belli oldu. 1 Temmuz’dan itibaren memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı belirlendi. Altı aylık enflasyon rakamının yüzde 9,17 olması sonrası memur ve emekli maaşlarına yüzde 5,17 puan enflasyon farkı yansıtılacak.



Not: Tablo bekar ve çocuksuzlar için düzenlenmiştir.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklenenin üzerinde aylık yüzde 2,61 artış gösterdi. 6 aylık rakamların açıklanması sonrası memur ve emeklinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu. TÜFE’deki 6 aylık artış yüzde 9,17 olarak kaydedildi.

Sene başında yüzde 4 zam alan memur ve memur emeklileri zamdan yüzde 5,17 puan fazla olan enflasyon farkını temmuz ayında alacak. Temmuzda yansıtılacak toplam zam enflasyon farkı ve artı olarak daha önce kararlaştırılan yüzde 3,5 olacak. Yani maaşlar yüzde 9’a yakın zamlanmış olacak.