Merkez daha önce de yapmıştı

Merkez Bankası'nın bugünkü 625 baz puanlık faiz artış kararından önce Merkez Bankası 29 Ocak 2014 tarihinde olağanüstü toplanmış ve politika faizini 550 baz puan artırmıştı.

Merkez Bankası AKP döneminin en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. Merkez Politika faizini 625 baz puan artırdı. Daha önce ise Erdem Başçı döneminde 29 Ocak 2014 tarihinde politika faizi bir kez 550 baz puan artırılmıştı.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığındaki heyet faizlere bir çözüm üretmeye hazırlığında idi. Merkez Bankası Başkanı bu kez 2006’daki olağanüstü toplantıya da başkanlık eden Erdem Başçı’ydı.

Başçının başkanlığındaki Para Politikası Kurulu politika faizini 550 puan yükseltmişti! TCMB bir haftalık repo faiz oranını yüzde 4.5'ten yüzde 10'a yükseltirken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 7.75'ten yüzde 12'ye, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 3.5'ten yüzde 8'e, geç likidite penceresi borç verme faiz oranını yüzde 10.25'ten yüzde 15'e, APİ borçlanma faizini ise yüzde 6.75'ten yüzde 11.50'ye yükseltmişti.

