Mücevhere 86 milyar dolar verdik

Son 10 yılda takıya servet harcandı. Türkiye, 440 milyar doları petrol ve gaz ithalatına harcarken tam 85.8 milyar dolarlık takı ve mücevher ithalatı gerçekleştirdi. Elektronik ürünlere toplam 170.4 milyar dolar ödeme yapıldı.

Dövizdeki artış, ithalat rakamlarını da gündeme getirdi. Türkiye son 10 yılda petrol ve gaza 440 milyar, kazan, makine, mekanik cihaz ve aletlere 255 milyar, elektrikli makine ve cihazlara 170 milyar, demir ve çeliğe 169 milyar, motorlu kara taşıtlarına 153 milyar dolar döviz ödedi.

Kıymetli taş, kıymetli metal, taklit mücevher ve inciye harcanan döviz de, 86 milyar dolara ulaştı. Demir çelik ithalatı 168.9 milyar dolar oldu. Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisiklet, motosiklet ve diğer kara taşıtları ile bunların parça ve aksesuarına da 153.5 milyar dolar gitti.

MAKİNEYE 254 MİLYAR

Ekonomist araştırmacı Metin Türkyılmaz'ın resmi verilerden yola çıkarak hazırladığı tabloya göre, Haziran 2008-Haziran 2018 döneminde geçen 10 yıllık sürede, petrol, petrol ürünleri ve doğalgazdan oluşan ithalat 440.2 milyar doları buldu. Bu fasılı 254.5 milyar dolarlık ithalatla, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları izledi. Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, TV, ses ve görüntü cihaz ve aksesuarında ithalat 170.4 milyar doları buldu.

OTOMOBİL DİKKAT ÇEKTİ

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevher eşyası, metal paralar için tam 85.8 milyar dolar döviz harcandı. Demir çelik ithalatı 168.9 milyar dolara, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarı için 153.5 milyar dolar, plastik ve mamulleri için 118.6 milyar dolar gitti.