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Muğla’da “mega yat” yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında, mega yat yoğunluğu yaşanıyor.

android-time 15:30 28 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Muğla’da “mega yat” yoğunluğu
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında, mega yat yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla ve ilçelerinde turizm sezonunun hareketlenmesiyle değeri milyon dolarları bulan mega yatlar da bölgede etkinliğini artırmaya başladı.  Otel konforunda tatil geçirmek için dünyanın farklı ülkelerinden lüks yatlarıyla gelen tatilciler, tekneleriyle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova Körfezi’nin ıssız ve sakin koylarına demir atarak, güneş ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

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Bodrum’da Cennet Adası, Yalıçiftlik, Bitez, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahip oldukları mega yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe oluyor.  Gökova Körfezi’nde de tatilciler daha çok Sedir Adası ve Akyaka açıklarında denize girmenin keyfini yaşıyor.  Fethiye’ye gelen tatilciler, Göcek ve 12 Adalar açıklarında yatlarını demirliyor.  Mega yatlar, mavi sularda gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

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