Narenciye Festivali’nde ‘para’ kavgası

Mersin’de kasım ayında düzenlenmesi planlanan 2 milyon lira bütçeli Narenciye Festivali’nde üreticilerin “Parası yok” diye dışlanması krize neden oldu. Parası olmayan ziraat odaları festivale katılmama kararı aldı.

AYDIN DEMİR/ SÖZCÜ

Mersin'de bu yıl kasım ayında 6'ncısı yapılması planlanan Narenciye Festivali daha başlamadan “para krizi” çıktı. Festival koordinatörlüğüne getirilen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'in, narenciye üreticilerini temsil eden üretici birliklerini “Parası yok, festivalde de yerleri yok” diye dışladığı iddiaları, narenciye üreticilerini ayaklandırdı.

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALIYOR

En son 2014 yılında 5'incisi düzenlenen ve Mersin'de bazı kurumların desteğini çekmesi ile o tarihten bu yana yapılmayan Narenciye Festivali'nin bu yıl yeniden yapılması için düzenlenen toplantıda, üreticilerin dışlanması çitçilerin tepkisini çekmeye devam ediyor. Narenciye Festivali'ndeki “para kavgası”, temmuzda Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun başkanlığındaki festival ön değerlendirme toplantısında başladı. Toplantıda söz alan Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Kemal Karaoğlu, festival komitesinde kurumlarının da yer almak istediğini belirtince, Festival Koordinatörü Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir'in, “Sizde para yok, parası olmayanın festival tertip komitesinde yeri de yok” tepkisi ile karşılaştı. İddiaları sorduğumuz Karaoğlu olayı doğruladı. Karaoğlu, “Özdemir'in sert yaklaşımına anlam veremedik. ‘Parayı veren düdüğü çalar' tarzındaki tavrı anlamak mümkün değil” diye konuştu.

PARASIZLIK ÜRETİCİYİ DIŞLATTI

Daha önceki festivali protokolde yer verilmediği ve konuşma yapmasına izin verilmediği için terk eden Mersin Ziraat Odası eski Başkanı Cengiz Gökçel, üreticilerin festivalden dışlanmasının yanlış olduğunu belirterek, “Üreticilerimiz festivalde üvey evlat muamelesi gördüler” dedi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ise Abdullah Özdemir'in Mersin Valisi Alu İhsan Su'nun gözleri önünde üreticiyi yok sayarak para kavgası başlattığını savundu.

SOSYETİK FESTİVAL

Narenciye Festivali fikrini ilk ortaya atan ve festivalin 2014 yılına kadar 5 kez yapılmasında büyük emeği geçen Mersin Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, festival tertip komitesine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 300 bin, Ticaret Borsası'nın 300 bin, 4 ilçe belediyesinin de 150'şer bin TL olmak üzere toplam 1.2 milyon TL maddi destek sağladığını söyledi. Festival bütçesinin 2 milyon TL'yi geçtiğini belirten Tuna, “Bundan önceki festivallere üreticilerimizin katılımı sağlanamadığı için sosyetik düzeyde kaldı. Üretici, ihracatçı, tüketiciyi kaynaştıran bir festival amacımız vardı. Bu gerçekleştirilemedi. Mersin Sanayi ve Ticaret Odası da festivale katılmıyor” diye konuştu.