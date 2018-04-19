Radar uyarısı artık daha görünür olacak

Mersin Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tuzak radar' anlayışını ortadan kaldırmak için bundan sonra sürücüleri, 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde 'dikkat radar kontrolü' yazılı dev levhalarla uyaracak.

Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, vatandaşlar arasında ‘tuzak radar oluyor’ anlayışının gerçeği yansıtmadığını belirtmek, radar araçlarının görünür olması ve hızdan kaynaklanan kazaların en çok meydana geldiği yerlerde hız denetimi yapılması amacıyla alınan önlemler kapsamında özel hazırlanan ‘Dikkat Radarla Hız Kontrolü Levhası’ ile giydirme yapılan radar araçları hakkında bilgi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Deniz Ünsal, trafik ekipleri olarak, amaçlarının ceza yazmak değil hızdan kaynaklı kaza risklerini ya da sayılarını düşürmek olduğunu belirterek, “Bazı vatandaşlarda ‘tuzak radar oluyor’ anlayışı olduğunu ve bunu kırmak için radar kontrolünden 3 kilometre öncesine 70 santim uzunluğunda 30 santim genişliğinde ‘dikkat radar kontrolü yapılmaktadır’ levhası koyacağız” dedi. Alınan bütün önlemlere rağmen, artan nüfus ve araç sayısından dolayı ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığına dikkat çeken Ünsal, “Bizimde aldığımız önlemleri gözden geçirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kazaların çoğunun hızdan kaynaklı meydana geldiğini vurgulayan Ünsal, “Bizlerde, sabit ve seyir halinde hız denetleme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şuanda Mersin’de elektronik hız denetimlerimiz aktif değil. Bu yönde Büyükşehir Belediyemizle çalışmalarımız sürüyor. Mersin’de seyir halinde ve sabit olarak hız denetimi yaptığımız iki aracımız var. Bu araçlarda bütün teknik sistemler mevcut. Bizim hız denetimlerimizde amacımız insanlara ceza yazmak değil, hız sebebiyle meydana gelen kazaların önlenmesini sağlamak. Çünkü hız arttıkça sürücüde görüş mesafesi azalıyor ve fren mesafesini uzatıyor. Dolayısıyla da üzücü kazalar meydana geliyor” diye konuştu.

Hızdan kaynaklı kazaları önlemek için kent merkezinde kaza analizleri yaptıklarını söyleyen Ünsal, şöyle devam etti; “Bir seyir halinde radar kontrolümüz var bir de bildirimli sabit radar kontrolümüz var. Sabit radarlarda sürücülerimizi uyarmak için radardan önce yaklaşık 3 kilometre öncesine yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda 15 santimetre genişliğinde ‘radar kontrol’ yazılı bir levha koyuyorduk. Bazı vatandaşlar arasında ‘tuzak radar kuruluyor’ şeklinde düşünceler oluyor. Böyle bir şey kesinlikle yok, çünkü devlet vatandaşa kesinlikle tuzak kurmaz. Hem bu düşünceleri ortadan kaldırmak hem de levhayı biraz daha dikkat çekici hale getirelim mantığıyla sabit radar kontrollerinde yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda 30 santimetre eninde ‘dikkat radar kontrolü yapılmaktadır’ levhamız olacak. Amacımız vatandaşın bunu görmesini sağlamak. Ben herkese kazasız belasız bir yaşam olsun diyorum ve vatandaşları hız konusunda uyarıyorum. Çünkü hız kazayı getirir.”

İHA