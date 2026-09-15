Son yıllarda bu kadar kötü bir maç izlemedim. Hiç futboldan anlamayan yabancı biri maçı seyretse ve desek ki “Bu bir Türkiye Süper Lig maçı. Biri şampiyonluğa oynuyor, diğeri orta sıralarda”, adam yarım saat sonra maçı terk edip çıkar. “Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz?” der. 90 dakikada iki takımın da birbirinden farkı yok. Hani eski bir reklam vardı biliyor musunuz, “Osmanlı Bankası” diye? İki sağır adam “Sen de mi Osmanlı Bankası’ndasın” falan diye dalga geçerlerdi. Biri topu rakipten almıyor, rakip ona veriyor. Bu sefer o alıyor rakibine veriyor. İnanın 90 dakika boyunca herhalde 60-70 tane pas oldu. Eğer bu maçı iki takımdan biri kazansaydı diğerine yazık olurdu. İyi oynadıkları için mi? Hayır. Kötünün kötüsü kazanmış olurdu. Direkten dönen toplar var, bir tek o sıralar maçta heyecan oldu. İnanın, maçı yazarken “Futbol olarak iyi bir şeyler yazar mıyım?” diye zorluyorum kendimi ama bulamıyorum. Bu Fenerbahçe bu orta saha ile nasıl şampiyonluğa gidecek? Üç oyuncu da aynı tip oyuncu. İsmail Kartal’ın gereksiz yerde yaptığı şov ve yalan rüzgârı takıma da tesir etmiş. Aziz Yıldırım, eski Aziz Yıldırım değil. Esip gürlüyor ama o da La Fontaine’den Masallar. İnsanlar yaşlanınca daha bir çekingen oluyorlar. Cesaretleri biraz daha kırılıyor. Çok şey düşünüyorlar, o zaman da gereğini yapamıyorsunuz. Sarı-lacivertlilerin işi çok zor. Bu sefer Lukaku ile maça başladılar. Lukaku ne yaptı? Kalçasını rakibe dayadı, rakip de vücudunu onun kalçasına dayadı, “Gelen topları arkadaşlarıma indireyim” dedi ama yapamadı. Şu sırada onun denenme şansı yok. Çünkü hazır değil.1-2 maç daha denemeye kalkarsanız çok şey kaybedersiniz. Anlamak mümkün değil. Talisca’yı satıyorsun Lukaku’yu alıyorsun, düşünüyorum düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Kim akıl verdi, kim ön ayak oldu, hangi futbol otoritesi bunu yaptı akıl alır gibi değil. Daha iyisini veriyorsun, daha kötüsünü alıyorsun. Yine yazıyorum ondan daha iyisini eğer alsaydın o zaman “İyi ki sattın” derdik. Ama tabi bunları konuşmak için artık çok geç. Tabiri caizse halamın bıyıkları olsaydı amcam olurdu.