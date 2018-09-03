Şeker Piliç’in kesimhane ve idare binası Garanti Bankası’nın oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, mahkemenin 2015 yılında iflasına karar verdiği Şeker Piliç fabrikasının 1625 parselde bulunan kesimhane ve idare binası, ipotek alacağına karşılık Garanti Bankası A.Ş.'nin oldu.

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticilerinden olan Şeker Piliç’in, 2015 yılında iflasına karar verildi. İflas sonrasında Bandırma’daki fabrika, 30 milyon lira bedelle satılığa çıkarıldı. Daha önce yapılan 2 satışta da fabrika için alıcı çıkmadı.

Bandırma 1’inci İflas Müdürlüğü, bu kez tesisi kesimhane ve idare binasının bulunduğu alan ile kalan 53 bin 18 metrekarelik arsa vasfındaki taşınmazı ayrı ayrı satışa çıkardı. Bugün 1’inci İcra Dairesi mezat salonunda yapılan ihaleye sadece ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası A.Ş. katıldı. Toplam 34 bin 731 metrekare alana sahip kesimhane ve idare binası 18 milyon 72 bin 165 liradan satışa çıkarıldı. Garanti Bankası, başlangıç fiyatı olarak 9 milyon 750 bin lira fiyat verdi. Başka fiyat teklifi olmayınca, kesimhane ve idare binası ipotek bedeli karşığında Garanti Bankası´nın oldu. 4´üncü kez satışa çıkarılan ve 14 milyon 338 bin 666 lira bedel biçilen 53 bin 18 metrekarelik arsaya ise alıcı çıkmadı ve satış düştü.

İŞÇİLERE ÖDEME YAPILAMAYACAK

Şeker Piliç tasfiye memuru Av. Volkan Gözükara, Garanti Bankası´nın ipotek alacağına karşılık taşınmazı aldığını belirterek, bu satıştan herhangi bir ücret alınmadığını ve bu nedenle işçilere ödeme yapılamayacağını aktardı. Gözükara, “Bugün Şeker Piliç´in iki parselden oluşan fabrikalarının 3´ncü ihalesi vardı. Maalesef yine satışta başarılı olamadık. İki parselden biri Garanti Bankası´na alacağına mahsuben satıldı.1625 parseldeki eski kesimhane ve idari bina bölümü ipotek alacaklısı olan Garanti Bankası´na 9 milyon 750 bin lira bedelle ihale edildi. Bu satıştan masaya kalan bir bedel maalesef olmayacak. Diğer parselimiz 1572 yeni kesim hane bulunan parselimize maalesef alıcı bulamadık. Satış düştü. İşçi arkadaşlarımıza satışı yapamadığımız için maalesef müjdeli bir haber veremeyeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde satışlarımız devam edecek, yine satmaya devam edeceğiz”dedi.

Gözükara, yeniden kıymet takdiri alınarak satışların icra üzerinden devam edeceğini söyledi.

DHA