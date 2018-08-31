Son dakika… Mevduat hesabına vergi düzenlemesi

Cumhurbaşkanlığı vadeli mevduat hesabı sahiplerini ilgilendiren bir kararname yayımladı. Üç ay süreyle bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranı yüzde 20'ye yükseldi.

Türk lirası mevduat hesabında vergi oranının düşürülmesini, döviz mevduatında vergi oranlarının arttırılmasını içeren Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte mevduat hesabıyla ilgili vergi düzenlemesinin detayları…

– Bankalardaki Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü.

– Kararla TL mevduat faizlerinden yapılan tevkifat oranı ise düşürüldü. Buna göre, bu kapsamda tevkifat oranları; vadeli ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 12’ten yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadeli hesaplar için de yüzde 10’dan sıfıra indirildi.

– 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı ise yüzde 5’e çekildi.

– Döviz mevduatından alınan vergi oranlarında artışa gidildi. Vadeli ve ihbarlı hesaplarla altı aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 18’den yüzde 20’ye, bir yıla kadar vadeli hesaplar için yüzde 15’den yüzde 16’ya çıkarıldı. Bir yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13’lük oranda ise değişiklik yapılmadı.

– Aynı kararla, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan tevkifat oranları aynı şekilde düşürüldü.

– Yeni vergi oranları, 31 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.

– Belirlenen oranlar bugün itibarıyla üç ay için geçerli olacak. Süre bitiminde karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacak.

REUTERS- SOZCU.COM.TR