E Devlet'te kullanıma açılan ve vatandaşların geçmişe dönük soyağaçlarını öğrenebildiği soyağacı sorgulama nasıl yapılır? Aradığınız tüm detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz Şubat ayında kullanıma açılan soyağacı sorgulama ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

E-Devlet sistemindeki online hizmetlere 8 Şubat 2018 tarihinde soyağacı sorgulama yani alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmetini de eklendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde T.C vatandaşları 1800'lü yıllara kadar alt-üst soy bilgisi sorgulaması yapabiliyor. Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

E DEVLET ALT-ÜST SOY SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle e-Devlet resmi adresi (https://www.turkiye.gov.tr) bağlantı adresinden giriş yaparak açılan sayfadaki, TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yapınız. Daha sonra karşınıza çıkacak “Hizmetler” adlı bölüme gelerek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisini seçiniz. Bu bölümde alt kategorilerinde göreceğiniz “Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama” seçeneğini seçin ve soyağacınızı çıkartın. Eğer soyağacı bilgilerinizi kaydetmek istiyorsanız açılan belgenin sağ üst köşesinden soyağacınızı “yazdır” a basarak çıktı alabilirsiniz.

İLGİLİ HABER Veraset ilamı nedir? 2018 veraset ilamı sorgulama...