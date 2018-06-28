Türkiye neden Suriye’den patates alıyor? Patatesle ilgili bilmeniz gerekenler

Patatesin kilogramının 4 TL'ye çıkmasıyla gözler bu ürüne çevrildi. Türkiye'de 2015 yılından bu yana patates ekili alan azalıyor. Geçen sene de çiftçinin ürün ekmemesiyle fiyat bu sene tavan yaptı. Türkiye dünyanın en büyük 19. üreticisi. Patates aldığımız Suriye'nin yıllık üretimi ise Türkiye'nin yaklaşık yüzde 20'si kadar.

Türkiye patates ve soğan fiyatını konuşuyor. Çiftçi geçen sene gelir getirmediği için patates ekimi yapmadı, hal böyle olunca bu sezon patates azaldı ve fiyatlar ateş pahası seviyeye geldi. Patatesin kilogramı İzmir Ödemiş'te bile 4 TL'ye çıktı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin kontrolünde olan Suriye'deki bölgelerden Türkiye'ye patates ithal edildiğini ve fiyatların 2 TL'ye düştüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler Tarım Örgütü'nün 2015 yılı (FAO) istatistiklerine göre Türkiye dünyanın en büyük 19. Patates üreticisi. Türkiye 2015 yılında 3 milyon 948 bin ton patates üretmiş. Suriye ise en çok patates üreten 25 ülke arasında yer almıyor.



1990 63 KG 2006 50 KG

Patates araştırmaları yapan Potato Pro'da yer alan bilgilere göre Osmanlı topraklarında resmi olarak patates ekimine özendirme 1872 yılında başlamış. 1990 yılında Türkiye'de kişi başına 63 kilogramlık patates düşerken 2006 yılında bu rakam 50 kilograma düşmüş. 2016 yılında ise Türkiye'de 4 milyon 750 ton patates üretildi.

‘YENİ YENİ KREDİ BORÇLARI ÖDENİYOR'

Suriye’den ithal patates ithalinin yerli üreticiyi zorlayacağını söyleyen İzmir Ödemiş Esnaf ve Sanaatkarlar Odası Başkanı Turgut Usluca,”Patates üreten köylü biraz para kazanmaya başladı. Eğer Suriye’den patates ithal edilirse artık kimse üretim yapmaz ve sürekli Suriye’den üretim yapmak durumunda kalırız. ” dedi.

Kimi üreticinin yeni yeni kredi borçlarını ödemeye başladığını söyleyen Usluca,”Köylünün çok borcu vardı. Yeni yeni borçlarını ödemeye başlamışlardı.ancak ithal durumu olursa daha da borçlanırlar.” ifadelerini kullandı.

‘YENİ MAHSÜL ÇIKINCA FİYATLAR DÜŞECEK'

Yeni mahsüllerin 2 haftaya kadar çıkacağını söyleyen Nevşehir Esnaf Odası Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Buralarda aman aman kimse patatesten para kazanmıyor. Suriye’den patates ithal edilirse hiç kazanamayacak. Zaten yeni mahsül çıktığında fiyatlar daha da düşecek. İthal etmeye gerek yok.” ifadelerini kullandı.