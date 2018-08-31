Vatandaş 5.5 milyar dolar bozdu

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Ağustos itibariyle 10 Ağustos'la biten haftaya göre 7 milyar dolar azalışla 152.83 milyar dolar oldu. Bireylerin hesabındaki çıkış 5.5 milyar dolar oldu.

TL Ağustos boyunca sert değer kaybetti. Temmuz sonunda 4.9075 olan dolar/TL ay 13 Ağustos’ta illikit piyasada tarihi zirve olan 7.24’ü gördükten sonra 24 Ağustos’ta 6 seviyesinden kapandı. TL’nin Temmmuz sonu-24 Ağustos arasında dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 18 oldu.

TCMB her Perşembe günü bir önceki haftanın verisini açıklıyor. Dolayısıyla 17 Ağustos haftasına ait veriler bugün açıklandı. Öte yandan piyasalar bayram tatili nedeniyle geçen hafta sadece 20 Ağustos’ta yarım gün açıktı.

TCMB verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 10 Ağustos ile biten haftada 159.9 milyar dolar, bireylerin 91.6 milyar dolar, kurumların ise 68.3 milyar dolar olmuştu.

17 Ağustos ile biten haftada ise yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 152.3 milyar dolara, bireylerin 5.5 milyar dolar azalışla 86.1, kurumların ise 2.1 milyar dolar azalışla 66.2 milyar dolar oldu.

24 Ağustos tarihli veriye göre ise toplam mevduat ve fonlar 152.8 milyar dolar, bireylerin 86.3 milyar dolar, kurumların ise 66.5 milyar dolar oldu.

REUTERS