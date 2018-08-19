Yaşlı ve engelli maaşları aylık ödenecek

65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile engellilere her üç ayda bir yapılan ödemeler, bundan böyle aylık olarak ödenecek. Düzenlemeyle yaşlı ve yoksullarla engellilerin gelir tespit yöntemlerine yönelik de önemli değişikliklere gidildi. Yoksul yaşlı ve engellilere asgari ücretin üçte biri oranında yani 534 lira ödeme yapılıyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile yönetmeliğin 9'uncu maddesinde yer alan ‘Aylıklar üçer aylık dönemler halinde peşin olarak ödenir' ifadesindeki ‘üçer' kelimesi çıkarıldı. Böylece yoksul yaşlı ve engellilerin 3 ay maaş bekleme çilesi sona erdi. Yapılan değişiklikle birlikte 1 Eylül'den itibaren artık yaşlı ve engellilere her ay ödeme yapılacak.

65 yaş aylığı, mayısta yapılan değişiklikle 1 Haziran 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 266 liradan 500 liraya yükseltilmişti. Aylıklar, memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir artıyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 8.65 oranında artırıldı. Buna bağlı olarak, haziranda 500 liraya çıkartılmış olan 65 yaş aylığı 1 Eylül'den itibaren her ay 543 lira olarak ödenecek. 2019 yılı başında ise katsayı yeniden artacağı için yaşlı ve engelli aylıkları da memur maaş zammı kadar artmış olacak. Ancak memur zammından farklı olarak bu kesime enflasyon farkı ödemesi yapılmayacak.

483 LİRANIN ALTINDAKİ YOKSULLAR ALABİLİR

65 yaş aylığı, sosyal güvencesi olmayan, herhangi bir işte çalışmayan, eşinden, anne ya da babasından dul ve yetim aylığı almayan muhtaç kişilere ödeniyor. Muhtaçlık durumunun tespitinde her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınıyor. Buna göre, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 1'inden az olan kişilere 65 yaş aylığı bağlanabiliyor. 2018 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına aylık geliri 483 liranın altında olanlar, 65 yaş aylığından yararlanabiliyor. Bu tutarı aşanlara 65 yaş aylığı ödenmiyor.

Çocukları veya torunlarıyla birlikte yaşayan yaşlıların geliri hesaplanırken, daha önce, tüm hane halkı dikkate alınıyordu. Aile fertlerinden biri işe girerse, çocuklardan biri evlenirse gelirdeki artışa bağlı olarak 65 yaş aylığı kesiliyordu. Gelirin tespitinde kullanılan bu yöntem 2017'de değiştirildi. Gelir testinde sadece 65 yaş üstündeki kişi ile varsa eşinin gelirlerinin toplanması yoluna gidildi. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu hesaplama yöntemi de yönetmeliğe eklenmiş oldu.

618 BİN KİŞİ YARARLANIYOR

Devlet, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 618 bin vatandaşa aylık ödüyor. Toplam ödeme yılda 4 milyar lirayı buluyor.