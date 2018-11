Yurt dışı yatırımlarda Hollanda ilk sırada

Yılın ilk 8 ayında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışına yaptıkları doğrudan yatırımlarda Hollanda 1.3 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Başta vergi olmak üzere çeşitli avantajlar Hollanda’yı cazip kılıyor.

Türkiye'den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar, bu yılın ilk 8 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 30.3 artarak 2.8 milyar dolara ulaştı. En fazla yatırım yapılan bölge 1.8 milyar dolarla Avrupa olurken, yatırımcıların en çok tercih ettiği ülke yine Hollanda oldu. Hollanda'ya 8 ayda 1.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.,

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde Hollanda'dan sonra en fazla yatırım yapılan ülke 650 milyon dolarla ABD oldu. Bu ülkeleri 88 milyon dolarla Almanya, 87 milyon dolarla İngiltere, 63 milyon dolarla Litvanya ve 60 milyon dolarla İsviçre takip etti. Bölge olarak bakıldığında ise Avrupa'nın ardından Kuzey Amerika'ya 659 milyon dolar, Asya'ya 132 milyon dolar, Yakındoğu ve Ortadoğu'ya da 84 milyon dolar yatırım gerçekleşti.

KREDİBİLİTESİ ÇOK YÜKSEK

Yurt içi yerleşiklerin Hollanda'yı tercih etmesinin en önemli sebebi ise bu ülkeden başka ülkelere sağlanan yatırım, ticaret ve vergi avantajları. İş dünyası açısından Hollanda'nın önemli bir adres olduğunu ifade eden SÖZCÜ Yazarı ve vergi uzmanı Nedim Türkmen'in değerlendirmesi şöyle:

“Hollanda en başta Avrupa Birliği ülkesi. Dünya finans piyasalarında kredibilitesi çok yüksek. Hollanda'da yatırım şirketi kurulduğu zaman dünyanın her yerindeki iştiraklerine borç para verip alabiliyorsunuz. Ayrıca kendi paranızı oraya yatırıp Türkiye'deki şirketine ‘back to back' dediğimiz şekilde gönderebiliyorsunuz. Vergi avantajı var. Şu an Türkiye'de yüzde 22 kurumlar vergisi, yüzde 15 de stopaj olunca vergi yükü yüzde 37 oluyor. Diğerleriyle birlikte toplamı yüzde 40'ı buluyor. Oysa kâr payı transferinde Hollanda'da yüzde 5'lik bir oran söz konusu. Oradaki bir şirkete finans kapıları daha kolay açılıyor. Güvenli bir ülke her bakımdan. O yüzden tercih ediliyor. Hollanda firması olmak büyük bir prestij. Ciddi bir iş yapıyorsan, Hollanda'dan iyi adres bulamazsın.”

BÜROKRATİK KOLAYLIK VAR

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı ve Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir de Hollanda'da yatırımı bulunan iş insanlarından. Hollanda'ya yatırım yapılmasının en önemli nedenlerinden birisinin, dış yatırımcıya özellikle bürokraside çok büyük kolaylıklar sağlanması olduğunu anlatan Sarıbekir, “Biz de çok büyük destek gördük. Bu sayede çok hızlı yapılandık ve fabrikamızı kurup üretime başladık. Türk yatırımcılara lojistik anlamda ve kurulum anlamında avantajlar sağlanıyor. Hollanda'da bizden farklı olarak, yapılacak ticarete göre otoriterle konuştuktan sonra size gerekli desteği de sağlıyorlar” dedi.

Hollanda üzerinden ticaretin yapılmasının çok kolay olduğunu söyleyen Sarıbekir, “Sınırların olmaması ve tüccar mantıklı olmaları büyük avantaj. Hollanda'da üretim yapan, istihdam sağlayan bir şirketiz. Özellikle istihdam sağladığınızda muazzam teşvikler sunuluyor” diye konuştu.