1.6 milyar liralık Ankapark çürüyor

Melih Gökçek’in Atatürk Orman Çiftliği arazisine yaptırdığı parka yine bir alıcı çıkmadı. Şartnameyi alan bile olmadı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in milyarlarca lira maliyetle yaptırdığı “Ankapark” yine elde kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 1.6 milyar lira para harcanan ve bitmesi için de 741 milyon lira gereken Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark'ı 765 milyon 600 bin lira bedelle ihaleye açtı.

‘GÖKÇEK YARGILANSIN'

Ancak dün yapılan 4'üncü ihalede de 29 yıllığına günde 73 bin, ayda 2.2 milyon lira kira ödeyecek kimse bulunamadı. 5 bin lira ödenmesi gereken şartnameyi alan bile çıkmadı. 5'inci ihale için tarih de belirlenmedi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Ankapark'ın personel ve işletme giderleri yıllık 1 milyar liraya yaklaşıyor. Sadece işletme gideri için giriş ücreti 50 TL'den yılda 20 milyon kişinin ziyaret etmesi gerek. Paris'teki Disneyland'ın bile bu kadar ziyaretçisi yok. Ankapark alanı AOÇ'ye iade edilmeli, Gökçek de yargılanmalı” ifadelerini kullandı.

PROJEYİ SAVUNMUŞTU

Melih Gökçek, 1217 oyuncak bulunan Ankapark'ın ihalesi öncesi, “Çinliler talip, Katarlılar talip, Arabistan'dan ilgilenenler var” demişti. 24 Haziran öncesi yapılan ihalelere katılan olmayınca da “Yatırımcılar seçimi bekliyor'' açıklaması yapmıştı.