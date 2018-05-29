5 milyonluk vurgun yapan çağrı merkezi çetesi çökertildi

İstanbul Polisi, çağrı merkezi kurarak banka müşterilerini dolandıran ve 5 milyon liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Şebeke elebaşı ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Siber Polisi, aradıkları banka müşterilerinin internet hesaplarını çalan bir şebekeyi belirledi.

Araştırmalarda şebekenin banka müşterilerini aramak için Beyoğlu’nda 2 çağrı merkezi kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu çağrı merkezleri vasıtasıyla yaklaşık 10 bin kişiyi aradığı ortaya çıktı. Banka müşterilerinin bilgilerini alan şebeke üyelerinin bu verileri kullanarak, internet hesaplarına girdikleri anlaşıldı. Banka müşterilerinin paralarını kendi hesaplarına transfer eden şebekenin 5 milyon lira vurgun yaptığı belirlendi.



ALTI ŞÜPHELİ

Siber polisi şebeke üyelerini tek tek tespit etti. Şebeke elebaşının 26 yaşındaki Yusuf V. olduğu belirlendi. Çete elebaşının emri altında 4’ü kadın 5 kişinin çalıştığı anlaşıldı. Şebeke elemanı 4 kadının banka müşterilerini arayarak, bilgilerini aldıkları anlaşıldı. Diğer bir şüphelinin ise transfer edilen paraları çekerek şebeke elebaşına aktardığı öğrenildi.



PARA PAYLAŞIMI

Dolandırıcıların, elde ettikleri paraları nasıl taksim ettikleri de soruşturma sürecinde belirlendi. İddiaya göre şebeke elebaşı paranın yüzde 30’unu aldı. Yüzde 10’u dijital sistemi kuran şebeke üyesine verildi. Yüzde 60’ı ise çağrı merkezi çalışanları ile hesaplarından para çeken şüpheli arasında paylaştırıldı.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Ekipler belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda şebeke elebaşının da aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.



BEŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şebeke elebaşı Yusuf V. ile çağrı merkezi çalışanı sevgilisi Yasemin T.’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.