5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle tatil yapan 5 yaşındaki çocuk, girdiği otel havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Ankara’da yaşayan Süleyman Çetin, eşi ve biri kız 2 çocuğuyla birlikte Manavgat´ın Kızılot beldesindeki tatil köyüne geldi. Aile havuza girdiği sırada, Eren Çetin de annesinin girdiği havuzun yanındaki çocuk havuzunda oynamaya başladı. Bir süre kendi başına havuzun kenarında duran Eren Çetin, havuzun ortasına doğru ilerleyince su yutarak çırpınmaya başladı.

Çevrede bulunan tatilciler tarafından hemen sudan çıkartılan Eren Çetin´e ilk müdahale tatilciler ve tatil köyünde bulunan doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi´ne götürülen Eren Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Morga konulan Eren Çetin´in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Çetin’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.