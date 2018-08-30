Akar: Münbiç’te yavaş da olsa ilerleme oluyor

Milli Savunma Bakanı Akar Rusya Genelkurmay Başkanı Şoygu ile görüşmesinden sonra açıklamalarda bulundu.

Akar şunları kaydetti;

“(Münbiç) Yavaş da olsa ilerleme oluyor. Muhataplarımıza YPG/PKK’nın bölgeyi terk etmesi konusunu sürekli hatırlatıyoruz.”

Karadan DEAŞ ile yüz yüze gelen tek devlet biziz. Diğerleri havadan, şuradan, buradan bu mücadeleye girdiler. Bizim arkadaşlarımız göğüs göğüse muharebelerle en radikal DEAŞ’lılardan 3 bine yakınını bulundukları bölgede etkisiz hale getirdiler.

(İdlib) Ateşkes bozulmadan 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasına, yardımların yürütülmesine ve saldırıların durmasına gayret ediyoruz”

AA