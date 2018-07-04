AKP’li Çamlı’dan zihin yakan konuşma

Geçtiğimiz dönem TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeliği yapan Ahmet Hamdi Çamlı'nın Perpa ziyareti sırasında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

AKP İstanbul milletvekili olan ve bir dönem önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu Üyesi olan Ahmet Hamdi Çamlı, Perpa ziyareti sırasında basına açıklama yaptı. Çamlı konuşmasının bir kısmında, matematik ve uzay bilimlerini İslam Medeniyeti'nin icat ettiğini ve bu bilimlerin olmaması halinde bakkal hesabı dahi yapılamayacağını iddia etti. Konuşmasıyla sosyal medyada gündem olan Çamlı daha önce de ‘Yeliz Adaley’ sahte ismi ile twitter hesabının canlı yayın yaparken deşifre oluştu. Çamlı o dönemde de sosyal medyada gündem olmuştu.

‘TRUMP’A BAKKALDAN KAHVALTILIK AL GEL, HESABINI ÇIKAR DESEYDİN…’

İşte sosyal medyada çok sayda yorum ve paylaşım alan Çamlı’nın zihin yakan konuşması:

“Benim dedem matematiği, mühendisliği icat etmemiş olsaydı, bugün bu Alman, bu Amerikan… Bu Trump'a New York'ta oturduğu yerden bakkaldan bir torba kahvaltılık al gel ve o kahvaltılığın hesabını çıkar deseydin benim dedem matematiği, ilmi, bilimi, teknolojiyi icat etmemiş olduğu bir halde, Trump Efendi, Macron git şuradan bir kahvaltılık al kahvaltı yapalım sonra da bana hesabını çıkar deseydik vallahi billahi hesabı çıkarmak için duvar kadar tahtaya ihtiyaç duyardı.”

Çamlı konuşmasının devamında Roma rakamlarını kazık olarak ifade ederek şöyle devam etti: “Roma rakamları var ya bildiğimiz bir kazık iki kazık, v, çarpı yanına bir kazık koy bunlarla uğraşacaktık. Benim dedem ona dedi ki ‘geri zekalı, bak bu iş böyle olmaz. Al şu sıfırı, çarpmayı bölmeyi de hesap yapmayı öğren dedi' ve dedemi öldürdü. Bütün bu ilimi, bilimi, teknolojiyi, dedemin kütüphanesinden çaldı ve bir tane adam kalmayacasına hepsini katletti.”

AVRUPALILARA: SARHOŞ

Endülüs Emevileri döneminden bahseden Çamlı, Avrupalıları kastederek “Teknolojiyi üretecek, icat edecek kafa yok sarhoş adam yani adam öldürmeye endeksli” dedi. Çamlı Avrupa insanlarının kökeni için “Adam öldürmeye endeksli, sarhoş” nitelemesinde bulundu.

‘KÜRESEL HIRSIZLAR, ZALİMLER…’

Konuşmasında “küresel hırsızlar, zalimler” diye tanımladığı grupların Türkiye’ye saldırılarda bulunduğunu söyleyen Çamlı, “Adalet istiyoruz, hırsızlık istemiyoruz” dedi. Siyasi, ideolojik ve mezhep olarak ayrıştığımızı ifade eden Çamlı devam eden konuşmasında öz eleştiride bulundu.

‘ŞU KUMAŞI DİKECEK MAKİNEMİZ YOK’

Üzerindeki ceketi göstererek, “Şu kumaşı dikecek bir dikiş makinemiz yok ama solculukta bizden ilerde kimse yok. Sağcılıkta bizden ilerde kimse yok” ifadelerinde bulunarak “Ha bu gavurun makinesi olmasa çırılçıplak gezeceğiz sokakta” diye belirtti.

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU’NDA GÖREV ALDI

Ahmet Hamdi Çamlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu günlerden bu yana gönüllü şoförlüğünü yapmıştı. 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde İstanbul’dan AKP milletvekili seçilen Çamlı, TBMM'de Milli Eğitim Komisyonu'ndan görev almıştı.