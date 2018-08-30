Akşener bu sıfatla ilk kez protokolde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde bir ilki yaşadı. Akşener 'Meclis'te grubu olan parti genel başkanı' sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.