Akşener bu sıfatla ilk kez protokolde

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde bir ilki yaşadı. Akşener 'Meclis'te grubu olan parti genel başkanı' sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ankara’daki resmi törenlerin adresi ise Anıtkabir’di. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Anıtkabir’e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Anıtkabir’dekli resmi törende İYİ Parti Lideri Akşener ‘Meclis’te grubu olan parti genel başkanı’ sıfatıyla ilk kez protokolde yer aldı.
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Aksener ‘Meclis’te grubu olan parti genele başkanı’ sıfatı ile ilk kez protokolde yer aldı. Foto: Sözcü/Yavuz Alatan
Anıtkabir’deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet liderleri ve devlet erkânı ile birlikte katıldı. Foto İHA
Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Foto: İHA