Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan: Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak

Büyük Zafer'in 96. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Asker ve sivillerin doldurduğu Aıtkabir'de yapılacak resmi törenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet liderleri ve devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, "Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 12:30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

android-time 10:19 30 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Büyük Zafer'in 96. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Asker ve sivillerin doldurduğu Aıtkabir'de yapılacak resmi törenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet liderleri ve devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, "Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 12:30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl kutlamalarının Ankara’daki adresi Anıtkabir, vatandaşların akınına uğradı. Resmi törenlerin de yapılacağı Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet liderleri, bakanlar ve devlet erkânıyla birlikte geldi.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir.

Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimiz ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.”  Erdoğan bugün 12:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Saat 19:30’da ise Saray’da Zafer Bayramı Resepsiyonu verilecek.

Son güncelleme: android-time 11:4030.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar