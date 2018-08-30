Erdoğan: Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak

Büyük Zafer'in 96. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir ziyaretçi akınına uğradı. Asker ve sivillerin doldurduğu Aıtkabir'de yapılacak resmi törenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet liderleri ve devlet erkânı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Erdoğan, "Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 12:30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.