Erdoğan: Tehdit ve saldırılar bizi hedeflerimizden asla alıkoyamayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl kutlamalarının Ankara’daki adresi Anıtkabir, vatandaşların akınına uğradı. Resmi törenlerin de yapılacağı Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefet liderleri, bakanlar ve devlet erkânıyla birlikte geldi.
Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan heyet saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudu.Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir.
Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimiz ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.” Erdoğan bugün 12:30’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek. Saat 19:30’da ise Saray’da Zafer Bayramı Resepsiyonu verilecek.