Ankara’da kritik ziyaret

Amerika'nın dayatmaları ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'ye kritik ziyaret Katar Emiri'nden geldi. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki samimi anları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.AA