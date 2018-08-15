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Ankara’da kritik ziyaret

Amerika'nın dayatmaları ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'ye kritik ziyaret Katar Emiri'nden geldi. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki samimi anları dikkat çekti.

android-time 14:34 15 Ağustos 2018
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Amerika'nın dayatmaları ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye'ye kritik ziyaret Katar Emiri'nden geldi. İki liderin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki samimi anları dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaret kapsamında çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi resmi törenle karşıladı. İki liderin samimi kucaklaşması gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleyen görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca gündemdeki diğer konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.AA

Son güncelleme: android-time 15:0015.08.2018
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