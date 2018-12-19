Antalya’da CHP’li Böcek’e coşkulu karşılama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için adı açıklanan CHP’li, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, havalimanında partililer tarafından coşkuyla karşılandı.Kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla tokalaşıp teşekkür eden Böcek, yağmurlu havada CIP otoparkında kurulan sahneden partililere seslendi.

Antalya’da büyükşehir belediye başkan adayı olmanın gururunu yaşadığı belirten Böcek, “Bana bu onuru, gururu yaşatan başta genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, Parti Meclisi'ne, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çok teşekkür ediyorum. Antalya’da ittifakın adayı olarak hep beraber kazanacağız. 25 yıllık siyasi hayatımdaki deneyimimle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 31 Mart’a kadar hep birlikte yorulacağız. Hep birlikte güneşli güzel günler göreceğiz.” dedi.