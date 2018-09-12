‘Artık bu ayıp bitsin’

Tarım işçilerinin uygun olmayan koşullarda tarlalara, bahçelere taşınarak, faciaya davetiye çıkarılmasını “Bir haftalık ‘fıstık’ bilançosu: 8 ölü, 43 yaralı” başlığıyla gündeme taşıyan SÖZCÜ’nün haberi, TBMM’de ses getirdi. CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, mevsimlik tarım işçi kazalarını meclis gündemine taşıdı.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, geçtiğimiz hafta tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarında 8 tarım işçisinin öldüğünü, 43 tarım işçisinin yaralandığını belirterek, gerekli önlemlerin alınması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

KAPLAN: “BU DRAM SON BULSUN”

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, “Yaşadıkları illerde iş imkânı bulamayan, yoksulluk sınırında ve sınır altında yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu yılın 5-6 ayı olmak kaydıyla göç ederek, aileleriyle mevsimlik tarım işçiliği yapıyor. Her yıl yüzlerce mevsimlik işçi trafik kazalarında canlarını yitirirken, yüzlercesi de yaralanıyor. Sağlıksız yaşam koşulları, düşük ücretle çalıştırılma, ulaşım sorunları, güvenlik, yaşam hakkı ihlallerine neden oluyor. Hemen her gün haberlerde mevsimlik işçilerin dramlarına denk geliyoruz” dedi.

Milletvekili Kaplan, “Günlük 50-60 TL'ye çalıştırılan işçilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları da sağlıklı yaşam koşullarının altında kalmakta. Çoğunluğu kendi imkânlarıyla çadırlarda yaşayan işçiler, elektrik, su, tuvalet gibi ihtiyaçlarını da karşılamakta zorluk yaşıyor. Bir başka önemli sorun da aileleriyle birlikte mevsimlik işlerde çalışmak zorunda olan çocuklar. Eğitim-öğretim yılı başladığı zamanda bile tarlalarda çalışmaya devam eden çocukların eğitim hayatları çok ciddi olumsuzluklarla sonuçlanabilir” diye konuştu.

HASATLAR BİLE DAHA SAĞLIKLI KOŞULLARDA TAŞINIYOR

Kaplan, “Mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım olanakları sağlıksız ve yetersiz. Ucuza getirmek için traktör ve kamyonlarda işçiler taşınıyor. Bir kamyon kazası sonucu bütün aile fertlerinin canlarını yitirdiği acı haberleri neredeyse her gün medyada duyuyor ve okuyoruz. Sadece geçtiğimiz hafta içerisindeGaziantep’te mevsimlik tarım işçilerini taşıyan 3 ayrı trafik kazasında 8 tarım işçisi öldü, 43 tarım işçisi yaralandı. Kaldırdıkları hasatlar bile daha sağlıklı şekilde taşınan bu tarım işçilerimiz, kamyonların ve traktörlerin arkasına tıka basa bindirilerek, trafiğe çıkması uygun olmayan araçlarla yaptıkları yolculuklarda kazalara kurban gidiyor. Defalarca CHP olarak bu sorunları dile getirmemize rağmen,hükumette bir karşılığı bulunmamakla birlikte, göz yumulmaya ve seyirci kalınmaya devam ediyor. Evinden uzak, günde 13-14 saat çalışarak, bütün sağlıksız koşullara rağmen emeğinin karşılığını alamayan mevsimlik tarım işçilerimizin en büyük sorunlarından biri olan ulaşım sorununu hükumet acilen çözüme kavuşturmalı ve bu ayıp ortadan kaldırılmalı” şeklinde konuştu.