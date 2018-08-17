Aynı yolda üç saat ara ile iki kaza, iki öldü

Bursa'nın İznik İlçesinde aynı kara yolunda 3 saat ara ile 2. kaza meydana geldi. Bir kişi daha hayatını kaybetti. İznik-Adapazar'ı kara yolunda kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza da otomobil sürücüsü Kenan Çoşkun isimli şahıs otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.