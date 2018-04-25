Bağdat Caddesi’nden alkış yorumları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP grup toplantısında konuştu. Erdoğan, partisinin ilk mitingini CHP'nin kalesi İzmir’de yapacağını açıklarken Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz darbe girişimini kastederek "Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Kahramanca F-16’ların karşısında dikilenlerden olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi’nde alkışlayanlardan oldunuz. O gece 16 saat süren bu operasyonu biz bizzat havalimanında yönettik. Bay Kemal sen nerelerdeydin o saatte?" dedi. Bizde sozcu.com.tr olarak Bağdat Caddesi'nde yaşayan vatandaşlara '15 Temmuz darbe gecesi girişimi alkışladınız mı?' diye sorduk.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AKP grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na ‘Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız. Hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz.” dedi. Biz de sozcu.com.tr olarak Bağdat Caddesi’ne indik. Orada yaşayan vatandaşlara ‘Siz darbe girişimini alkışladınız mı?’ diye sorduk.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz Bağdat Caddesi çıkışına yönelik sözlerini sozcu.com.tr’ye yorumladı. Nuhoğlu darbe girişiminden en fazla zarar gören yerlerden birinin Kadıköy olduğunu söyledi. İşte Kadıköy Belediye Başkanı’nın Erdoğan’ın sözleri üzerine yaptığı açıklama: Kadıköy hiçbir zaman darbelerden yana olmamıştır. Çünkü Kadıköy sanatçısıyla, bilim insanıyla, akademisyeniyle, yurttaşlarıyla darbelerden en fazla çekmiş, en fazla zararı görmüş yerlerin başında gelir. Kadıköy tüm İstanbul için özgürlüğün, barışın, demokrasinin, bir arada ve huzurlu bir yaşamın sembolü durumunda. Ve bu modelin bu ülke için ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde. Bu tür kutuplaştırıcı söylemlere karşı Kadıköy olarak her zaman sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, darbelere ve demokrasi düşmanlığına karşı halkımızın ortak sesi olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde “alkışlandığına” ilişkin iddialarına, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert çıktı. Tekin, BAğdat Caddesinin demkorasi, özgürlük ve demokrasinin kalesi olduğunu vurgulayarak, “Belli ki Sayın Erdoğan’ın cumhuriyetle, özgürlük ve demokrasi ile husumeti var. Bu husumeti de Türkiye’nin bir semtinde yaşayanlara yansıtıyor. Bağdat Caddesiyle uğraşmaktan vazgeçin” dedi.

Tekin, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan bir şahsın, Türkiye’nin bir bölgesine “özel husumet beslemesinin” çok tehlikeli olduğuna da vurgu yaparak, şöyle konuştu;

“Cumhurbaşkanı makamına oturmuş bir şahsın, bir bölgeyle ilgili özel husumet beslemesi kadar tehlikeli bir durum yoktur. Bağdat ccaddesi, Cumhuriyetin, Cumhuriyetçilerin, özgürlüğün, demokrasinin kalesidir.

Belli Ki Sayın Erdoğan’ın bu değerlere karşı bir husumeti var” dedi.

“DARBELERDEN MAĞDUR OLMAMIŞLAR İÇİN ÇEVRENİZE BAKIN”

Bağdat Caddesinde yaşayanların da, tüm Türkiye gibi darbelerden çok çektiğini, mağdur oldugunu anlatan Gürsel Tekin, “Eğer Sayın Erdoğan darbelerden, 1960, 70’ler, 1980 darbelerinden, hatta 28 Şubat sürecinden, mağdur olmamış, hiçbir mağduriyet yaşamamış kişileri arıyorsa, kendisine ve etrafına baksın. Sayın Erdoğan, sizin ve çevrenizin 28 Şubat dönemi de dahil olmak üzere bir mağduriyetiniz yok. Bağdat caddesini sürekli hedef göstermeniz, sizin demokrasiye, özgürlüğe ve cumhuriyetin değerlerine tahammülünüz olmadığını gösteriyor. Derhal bu anlayışınızdan vazgeçin. Nasıl ki Türkiye’nin 81 ili, bölgesi, köyü, semti saygıyı hakediyorsa, Bağdat caddesi de onlardan bir tanesidir. Bağdat Caddesi sakinleri de Tıpkı 81 ildeki yurttaşlarımız gibi devletine, cumhuriyetin değerlerine bağlı, devletine vergisini ödeyen, çocuğunu askere gönderenlerden oluşur. Bağdat caddesi husumetinden vazgeçin” dedi. Tekin, Erdoğan’a “Ne Bağdat Caddesi, ne de Kadıköylü, cumhuriyetten de, CHP’den de vazgeçmez. Boşuna uğraşma” diye seslendi.