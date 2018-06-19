Bahçeli: TBMM’de uyum sağlanamaz ise erken seçim düşünülebilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri sonrasında TBMM'de uyum sağlanamaması durumunda erken seçimin düşünülebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum da aynı yönde açıklamada bulunmuş haberin ses getirmesi üzerine sözlerini düzeltmişti.

Bahçeli, dün gece NTV-Star ortak yayınında AKP ile oluşturdukları Cumhur İttifakı’nın devam etmesi gerektiğini belirterek, TBMM’de başarı için ölçütün 301 vekil ve üstünün olduğunu kaydetti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanının Meclis’te çoğunluğun desteğini alamaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

“Cumhurbaşkanlığı ile meclis uyumlu çalışmayacak bir konuma geldiği vakit bu anayasa değişikliği içerisinde bunlarında çıkış yolları vardır, onlar hayata geçer. Mesela bir taraflı erken seçim düşünebilir.”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın TBMM’de yeterli çoğunluk sağlayamaması durumunda ne olacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yeni bir erken seçim ihtimalini konuşup konuşmadığının sorulmasına karşılık da “Bunlar yasaların tanzimidir. Kilitlenme olduğunda yasa yetki veriyor; Cumhurbaşkanına da veriyor Meclise de veriyor yetkiyi” dedi.

DEMİRTAŞ’IN ADAY OLMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ

“Adaylardan bir tanesi; tutuklu, Aynı zamanda PKK'nın siyasi uzantısının eş başkanı. Bunun aday olması düşündürücü. HDP içerisinde cumhurbaşkanı adayı gösterecek şahsiyet kalmamış gibi bu kişiyi öneriyorlar. Herkes de bunun tutukluluk halinin kaldırılmasını talep ediyor. HDP mensupları Türkiye'yi kaosa ve krize sürükleyecek davranışlardan uzak kalması gerekir.”

İNSANI NEDEN AFFETMİYORSUNUZ

Bahçeli af çağrısını yenileyerek şunları söyledi:

“Dedim ki ben de 100 bin imza ile aday olunacaksa o zaman benim yakinen tanıdığım ülke sevdalısı arkadaşlarım var. Böyle bir anlayış hakim olacaksa bu arkadaşlarımı 100 bin imza ile aday gösterebilirdim. Bu insanları dışlamanın anlamı yok. Siz bunun affını istiyorsanız biz de bu arkadaşlarımızı 100 bin imzayla dışarı çıkarmaya teşebbüste bulunabilirdik. Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, benim ülküdaşlarımdır. Hastaneye gitmem gerekiyordu, gittim. İmarı affediyorsunuz insanı niye affetmiyorsunuz?”

SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Muharrem İnce’nin meydanlarda kendisinin Erdoğan’ı eleştirdiği sözlerini hatırlatmasının sorulması üzerine Bahçeli, “Erdoğan’ı en çok eleştiren benimdir. 16 senedir söylediklerimden imzamı çekmiyorum ama 15 Temmuz’dan sonra şunu dedin, bunu dedin diye husumeti geliştirmek istemiyoruz. O günkü şartlarda ne söylediysek o şartlarda geçerlidir” ifadelerini kullandı.

Reuters’ta Nisan ayı sonunda yayımlanan analizde AKP’nin TBMM’de en az 300 milletvekili elde etmeyi hedeflediği belirtilirken, AKP’li üst düzey bir yetkilinin “Diyelim ki Erdoğan’ın kazanmasına karşın biz TBMM çoğunluğunu sağlayamadık. O zaman iki ihtimal var, ya uzlaşma kültürüne katkıda bulunulacak ya da Parlamento ile Cumhurbaşkanı çatışacak. Bu çatışma uzun vadeli sürdürülemez. Bu durumda Cumhurbaşkanı 2015’te yaptığını yapabilir ve Türkiye’yi tekrar seçime götürebilir” demişti.

Reuters / AJANSLAR